"Лікуйтеся вдома, виживайте, читайте "Отче наш": Кличко пояснив, що таке медичний колапс (відео)

Мер Києва Віталій Кличко різко висловився про ситуацію з коронавірусом в столиці. В ефірі "Свободи слова" на ICTV він назвав епідобстановку критичною. А допомогти в цій ситуації, за словами Кличка, можуть тільки локдаун і вакцинація.

"Якщо ми зараз дійдемо до межі, коли настане медичний колапс, що буде? Що таке медичний колапс? Це коли вам - людині, яка зараз нас дивиться, стане погано. І якщо вам потрібна медична допомога і ви звернетеся до лікарів, вам скажуть: "Вибачте, будь ласка, ми вам не можемо допомогти, лікуйтеся вдома, виживайте, читайте "Отче наш" - в кращому випадку, можливо, допоможе", - сказав Кличко.

Мер переконаний, що ті обмеження, які зараз ввели в Києві, не є настільки жорсткими, як, наприклад, в інших європейських країнах.

"Тому що дійсно комендантська година є в багатьох країнах, у багатьох країнах великі штрафи - від декількох сотень до тисячі євро - за неодягання масок. Я хотів би, щоб всі усвідомили - тільки від нас залежить, наскільки жорсткими будуть обмеження", - резюмував Кличко.

Нагадаємо, якщо локдаун в Києві, введений з 5 квітня, не буде мати ефекту, в столиці можуть оголосити надзвичайний стан. Про це розповів мер Києва Віталій Кличко.