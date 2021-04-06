Оголена фотосесія в Дубаї: з'явилася офіційна реакція України на затримання своїх громадянок

Правоохоронці Дубая оновили інформацію щодо українок, затриманих за фотосесію в оголеному вигляді на балконі хмарочоса. Дівчат виявилося не 11, як повідомляли в посольстві раніше, а 12. Про це з посиланням на речника МЗС України Олега Ніколенка пише "РБК-Україна".

За словами Ніколенка, сьогодні затримані українки зустрілися з консулом. Той підтвердив, що в ізоляторі належні умови, а дівчата забезпечені їжею і меднаглядом.

Нагадаємо, що 12 українок перебувають під арештом через фотосесію в оголеному вигляді, що є порушенням норм моральної етики в ОАЕ. Дівчатам загрожує близько 1300 доларів штрафу і депортація.

Як раніше писав "Телеграф", в Мережі продовжують обговорювати гучне затримання 40 осіб, які влаштували оголену фотосесію на балконі одного з хмарочосів в Дубаї. Серед учасниць - дівчата з Росії, Білорусі та України, а також фотограф - чоловік з Ізраїлю. Втім, в посольстві РФ в ОАЕ заявили, що росіянок в числі оголених моделей не було.