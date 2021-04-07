В Україні більше 15 тисяч нових випадків коронавірусу: найбільше нових хворих в Києві

Українські медики за минулу добу зареєстрували 15415 осіб хворих на коронавірус.
Про це 7 квітня повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.
Згідно з даними МОЗ в країні за минулі 24 години:
З моменту першого зараження в Україні захворіло 1 784 579 осіб, ви той час як вилікувалися тільки 1 373 851 українець, померли 35 498 пацієнтів.
За минулий день в країні найбільше хворих у:
Водночас з початку вакцинації в Україні 320 265 людей пройшло щеплення від коронавірусу.
Нагадаємо, що в Україну планують поставити 10 мільйонів доз вакцини від коронавірусу виробництва компанії Pfizer.