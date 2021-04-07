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Середа, 07.04.2021
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В Україні більше 15 тисяч нових випадків коронавірусу: найбільше нових хворих в Києві

В Україні більше 15 тисяч нових випадків коронавірусу: найбільше нових хворих в Києві
Оновлено 08:30 Сьогодні Телеграф

Українські медики за минулу добу зареєстрували 15415 осіб хворих на коронавірус.

Про це 7 квітня повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов. 

Згідно з даними МОЗ в країні за минулі 24 години:

  • 5587 людей потрапили до лікарні,
  • 481 пацієнт помер,
  • вилікуватися вдалося 11472 українцям,
  • 140 224 громадян пройшли ковід-тест.

З моменту першого зараження в Україні захворіло 1 784 579 осіб, ви той час як вилікувалися тільки 1 373 851 українець, померли 35 498 пацієнтів.

За минулий день в країні найбільше хворих у: 

  • Києві 1417 громадян,
  • "Корону" підхопили 1 236 одеситів,
  • на Київщині тисяча дев'яносто два людини заразилися,
  • у Львівській області 1085 українців отримали діагноз коронавірус,
  • COVID-19 захворіли 1017 харків'ян.

Водночас з початку вакцинації в Україні 320 265 людей пройшло щеплення від коронавірусу.

Нагадаємо, що в Україну планують поставити 10 мільйонів доз вакцини від коронавірусу виробництва компанії Pfizer.

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Дмитро Неділько
Автор: Дмитро Неділько Редактор стрічки новин
Перегляди: 61

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Коронавірус, Covid-19.
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