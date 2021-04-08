В Україні змінили правила перетину кордону під час епідемії COVID-19: що важливо знати про здачу ПЛР-тесту

Кабінет міністрів вніс зміни у правила перетину українського кордону для громадян інших держав та України, які бажають відвідати нашу країну. Тепер українці повинні будуть здати ПЛР-тест на коронавірус за 72 години до приїзду, а не 48 годин, як було раніше.
Про це повідомляє прес-служба МВС.
За інформацією відомства, на самоізоляцію не будуть відправлені наступні категорії людей:
Раніше українці мали право зробити тест всього за дві доби до приїзду. Крім того, іноземці по прибуттю повинні мати при собі страховий поліс, виданий компанією, що має реєстрацію в Україні.
Нагадаємо, раніше міністр охорони здоров'я Максим Степанов повідомив про заборону на в'їзд в Україну без негативного тесту на коронавірус.