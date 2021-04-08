В Україні змінили правила перетину кордону під час епідемії COVID-19: що важливо знати про здачу ПЛР-тесту

Кабінет міністрів вніс зміни у правила перетину українського кордону для громадян інших держав та України, які бажають відвідати нашу країну. Тепер українці повинні будуть здати ПЛР-тест на коронавірус за 72 години до приїзду, а не 48 годин, як було раніше.

Про це повідомляє прес-служба МВС.

За інформацією відомства, на самоізоляцію не будуть відправлені наступні категорії людей:

Діти у віці до 12 років;

Водії та члени екіпажів вантажних транспортних засобів, автобусів, що здійснюють регулярні перевезення, члени екіпажів повітряних і морських, річкових суден, члени поїзних і локомотивних бригад; особи, що здійснюють перевезення гемопоетичних стовбурових клітин для трансплантації;

Люди, які мають довідку про негативні результати тесту на COVID, зробленого за 72 години до прибуття.

Раніше українці мали право зробити тест всього за дві доби до приїзду. Крім того, іноземці по прибуттю повинні мати при собі страховий поліс, виданий компанією, що має реєстрацію в Україні.

Нагадаємо, раніше міністр охорони здоров'я Максим Степанов повідомив про заборону на в'їзд в Україну без негативного тесту на коронавірус.