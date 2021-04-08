У Дніпрі ветеринари провели унікальну операцію "без рук" для літньої жаби (відео)

У Дніпрі ветеринари оперували незвичайного пацієнта - австралійську квакшу по імені Жабік, яка в дикій природі мешкає в Австралії і Океанії. Про порятунок земноводного повідомляє "ТСН".

У ветклініці, де оперували 16-річну квакшу, розповіли, що спочатку її турбувала задня лапа. Виявилося, що у жаби онкологічне захворювання і потрібно рятувати їй життя.

Ветеринари вирішили видалити кістку, уражену раковими клітинами, і ампутували лапку. Причому під час операції ветеринари створили особливі умови для жаби: в приміщенні штучно підвищили вологість і забезпечили необхідну температуру.

Ще одна тонкість - руками торкатися до пацієнтки було не можна.

"Без рукавичок можна залишити опіки на її тілі, людська температура тіла занадто висока для ніжної шкіри земноводного", - пояснюють ветеринари, які вважають операцію успішною і дають хороший прогноз на одужання Жабіка.

До слова, в неволі цей вид жаб живе 15-22 роки, так що вік Жабіка можна сміливо назвати похилим.

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