Число хворих на COVID-19 знову наближається до 20 тисяч: дані на 9 квітня

Українськими медиками за минулий день зареєстровано 19676 українців з COVID-19.
Про це 9 квітня розповів міністр з охорони здоров'я Максим Степанов.
Згідно з даними МОЗ за 24 години в країні:
З моменту першого хворого на коронавірус у 2020 році, в країні COVID підхопило 1 823 674 особи, перемогли хворобу 1 395 104 українців, а померли трохи понад 36 тисяч пацієнтів.
Найбільше "короною" заражалися:
За добу в країні зробили щеплення від коронавірусу 18 569 українців.
Нагадаємо, що раніше імунолог пояснила, чому в Україні короною стали частіше хворіти діти.