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П'ятниця, 09.04.2021
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Число хворих на COVID-19 знову наближається до 20 тисяч: дані на 9 квітня

Число хворих на COVID-19 знову наближається до 20 тисяч: дані на 9 квітня
08:35 Сьогодні Телеграф

Українськими медиками за минулий день зареєстровано 19676 українців з COVID-19.

Про це 9 квітня розповів міністр з охорони здоров'я Максим Степанов. 

Згідно з даними МОЗ за 24 години в країні:

  • 4936 осіб були госпіталізовані,
  • померли від коронавірусу 419 громадян,
  • 11221 пацієнт поборов хворобу,
  • 53373 людини пройшли ПЛР тест на "ковід".

З моменту першого хворого на коронавірус у 2020 році, в країні COVID підхопило 1 823 674 особи, перемогли хворобу 1 395 104 українців, а померли трохи понад 36 тисяч пацієнтів.

Найбільше "короною" заражалися:

  • в Києві 1864 людини,
  • 1665 - на Дніпропетрівщині,
  • на Львівщині 1 639 українців,
  • корону підхопили 1265 жителів Київщини,
  • на Харківщині 1194 громадянина заразилися COVID.

За добу в країні зробили щеплення від коронавірусу 18 569 українців.

Нагадаємо, що раніше імунолог пояснила, чому в Україні короною стали частіше хворіти діти.

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Дмитро Неділько
Автор: Дмитро Неділько Редактор стрічки новин
Перегляди: 56

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Коронавірус, Covid-19.
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