Число хворих на COVID-19 знову наближається до 20 тисяч: дані на 9 квітня

Українськими медиками за минулий день зареєстровано 19676 українців з COVID-19.

Про це 9 квітня розповів міністр з охорони здоров'я Максим Степанов.

Згідно з даними МОЗ за 24 години в країні:

4936 осіб були госпіталізовані,

померли від коронавірусу 419 громадян,

11221 пацієнт поборов хворобу,

53373 людини пройшли ПЛР тест на "ковід".

З моменту першого хворого на коронавірус у 2020 році, в країні COVID підхопило 1 823 674 особи, перемогли хворобу 1 395 104 українців, а померли трохи понад 36 тисяч пацієнтів.

Найбільше "короною" заражалися:

в Києві 1864 людини,

1665 - на Дніпропетрівщині,

на Львівщині 1 639 українців,

корону підхопили 1265 жителів Київщини,

на Харківщині 1194 громадянина заразилися COVID.

За добу в країні зробили щеплення від коронавірусу 18 569 українців.

Нагадаємо, що раніше імунолог пояснила, чому в Україні короною стали частіше хворіти діти.