"Не піддавайтеся на провокації": головнокомандувач ЗСУ прояснив ситуацію на Донбасі

Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак сьогодні, 9 квітня, зробив заяву про агресивні дії Росії в інформпросторі.

Генерал-полковник переконаний: Російська Федерація за допомогою шантажу і залякування застосувати свою силу штучно загострює ситуацію, щоб досягти свої геостратегічні цілі.

Хомчак назвав повідомлення Росії про нібито підготовку України до наступу на Донбас частиною кампанії по дезінформації та попросив не піддаватися на провокації.

"Звільнення тимчасово окупованих територій силовим шляхом неминуче призведе до загибелі великої кількості мирних жителів і втрат серед військовослужбовців, що є неприйнятним для України", - заявив головнокомандувач ЗСУ, запевняючи, що на перше місце Україна ставить життя своїх громадян.

Хомчак каже, що нарощування міжвидових угруповань військ уздовж державного кордону та на тимчасово окупованих територіях України використовується Кремлем як додатковий інструмент тиску.

У ВСУ кажуть, що готові до адекватної відповіді: як у разі ескалації конфлікту на Донбасі, так і в разі, якщо військово-стратегічна обстановка навколо України ускладниться.

Нагадаємо, Путін пояснив, навіщо нарощує міць на російсько-українському кордоні.