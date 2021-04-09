Скачать
П'ятниця, 09.04.2021
Веревський придбав "збанкрутілий" завод, а заплатив за це кожен українець: як так вийшло?
Веревський придбав "збанкрутілий" завод, а заплатив за це кожен українець: як так вийшло?
На Донбасі окупанти 15 разів відкрили вогонь по позиціях ВСУ: загинув український військовий
На Донбасі окупанти 15 разів відкрили вогонь по позиціях ВСУ: загинув український військовий
Кремль приховав важливу деталь розмови Путіна з Меркель про Україну
Кремль приховав важливу деталь розмови Путіна з Меркель про Україну
"Почнуть з пальця - відкусять руку": як повинна вести себе Україна з Росією в сьогоднішніх реаліях
"Почнуть з пальця - відкусять руку": як повинна вести себе Україна з Росією в сьогоднішніх реаліях

В Україні - це не локдауни: лікар пояснив успіх Ізраїлю з коронавірусом

В Україні - це не локдауни: лікар пояснив успіх Ізраїлю з коронавірусом
Оновлено 18:54 Сьогодні Телеграф

Лікар з Ізраїлю Борис Бриль заявив про те, що карантин в Україні не має нічого спільного з локдауном.

Про це і досвід своєї держави в боротьбі з коронавірусом експерт розповів в ефірі каналу "Україна 24".

За словами Бориса Бриля, до початку вакцинації в Ізраїлі вводили жорсткі локдауни, аж ніяк не такі, як в Україні.

"Те, що у вас, - це не локдауни. У нас людині не можна було виходити більше тисячі метрів від будинку. А були локдауни, де взагалі не можна було виходити. Багато що було переведено на віддалену роботу, також без поважної причини не можна було нікуди з'їздити , і це не те, що ти поїхав і посперечався з поліцією. посперечався з поліцією - опинився на землі, руки за спиною в наручниках, і штраф 1800 доларів", - говорить Бриль.

Незважаючи на всю суворість таких обмежень, за словами лікаря, люди дотримувалися їх. Бриль каже, що все ізраїльтяни носили і носять маски, не звертаючи увагу на незручність. Мовляв, розуміють, що це допомагає вберегти себе і близьких.

Нагадаємо, сьогодні в "червону" зону України, де ситуація з коронавірусом найгірша, потрапило ще дві області. А в МОЗ пояснили, за якої умови введуть загальнонаціональний локдаун.

Перейти на головну сторінку Додати коментар
Олена Волкова
Автор: Олена Волкова
Перегляди: 99

Все по темі:

Ізраїль, Коронавірус, Локдаун, Борис Бриль.
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 "Вибухонебезпечна Україна": Путін пояснив, навіщо нарощує міць на російсько-українському кордоні
02 Мрія будь-якого підлітка: 44-річна заміжня вчителька спокусила 12-річного учня в РФ (фото)
03 У Дніпрі ветеринари провели унікальну операцію "без рук" для літньої жаби (відео)
04 В Україні легалізували медичний канабіс? Роз'яснюємо, що не так
05 "Почнуть з пальця - відкусять руку": як повинна вести себе Україна з Росією в сьогоднішніх реаліях
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Снайпер влучив прямо в голову: названо ім'я бійця ЗСУ, який загинув вранці на Донбасі
Снайпер влучив прямо в голову: названо ім'я бійця ЗСУ, який загинув вранці на Донбасі
Зеленський приїхав з Єрмаком на Донбас: перше фото і деталі
Зеленський приїхав з Єрмаком на Донбас: перше фото і деталі
Рівно 6 років тому Україна запустила декомунізацію: названо загальне число перейменувань по країні
Рівно 6 років тому Україна запустила декомунізацію: названо загальне число перейменувань по країні
Число хворих на COVID-19 знову наближається до 20 тисяч: дані на 9 квітня
Число хворих на COVID-19 знову наближається до 20 тисяч: дані на 9 квітня
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайту Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся