В Україні - це не локдауни: лікар пояснив успіх Ізраїлю з коронавірусом

Лікар з Ізраїлю Борис Бриль заявив про те, що карантин в Україні не має нічого спільного з локдауном.

Про це і досвід своєї держави в боротьбі з коронавірусом експерт розповів в ефірі каналу "Україна 24".

За словами Бориса Бриля, до початку вакцинації в Ізраїлі вводили жорсткі локдауни, аж ніяк не такі, як в Україні.

"Те, що у вас, - це не локдауни. У нас людині не можна було виходити більше тисячі метрів від будинку. А були локдауни, де взагалі не можна було виходити. Багато що було переведено на віддалену роботу, також без поважної причини не можна було нікуди з'їздити , і це не те, що ти поїхав і посперечався з поліцією. посперечався з поліцією - опинився на землі, руки за спиною в наручниках, і штраф 1800 доларів", - говорить Бриль.

Незважаючи на всю суворість таких обмежень, за словами лікаря, люди дотримувалися їх. Бриль каже, що все ізраїльтяни носили і носять маски, не звертаючи увагу на незручність. Мовляв, розуміють, що це допомагає вберегти себе і близьких.

Нагадаємо, сьогодні в "червону" зону України, де ситуація з коронавірусом найгірша, потрапило ще дві області. А в МОЗ пояснили, за якої умови введуть загальнонаціональний локдаун.