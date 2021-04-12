"Навіть не треба вербувати": стало відомо, хто може допомогти Путіну вторгнутися в Україну

Російський політолог Андрій Піонтковський, який проживає в США, в сьогоднішньому інтерв'ю "Українській правді" розповів про можливий сценарій відкритого вторгнення Росії в Україну.

Експерт не виключає, що глава РФ Володимир Путін може заручитися підтримкою французького колеги Еммануеля Макрона. Піонтковський переконаний в тому, що російський президент розуміє, що ні Україна, ні США вже не відступлять, тому він може піти на загострення ситуації.

"Думаю, план Путіна поєднати непоєднуване полягає в наступному: почнеться великий наступ російських військ, в перші кілька днів досягається якийсь успіх, захоплюють, наприклад, Маріуполь або частину території з боку Криму. І в цей час на сцену виходить основний союзник Путіна - президент Франції Макрон", - говорить політолог, будучи впевненим, що французького лідера "навіть не треба вербувати".

Нагадаємо, влада Росії прагне до масштабної війни з Україною для того, щоб переключити увагу російської та світової громадськості від злодійства, і росіяни на це ніяк не відреагують. Таку думку висловив російський співак і автор пісень Олексій Лебединський (псевдонім "Професор Лебединський").