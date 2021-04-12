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Понеділок, 12.04.2021
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Стало відомо, коли в приватних клініках України з'являться платні вакцини проти COVID-19

Стало відомо, коли в приватних клініках України з'являться платні вакцини проти COVID-19
17:06 Сьогодні Телеграф

Стало відомо, коли в приватних клініках України можуть з'явитися вакцини проти коронавірусу.

Як повідомляє PavlovskyNEWS, в приватних клініках столиці зараз щеплення проти COVID-19 не роблять, проте прогнозують таку можливість ближче до літа. Ціна буде залежати від виробника препарату, який вдасться дістати приватникам.

Тим часом в МОЗ України обіцяють максимально допомогти будь-якому завезенню на комерційний ринок вакцин від коронавірусу, причому документи узгодять в найкоротші терміни. Однак, за словами глави міністерства Максима Степанова, жодної пропозиції по завезенню вакцин від приватників їм поки не надходило.

Нагадаємо, лікар з Ізраїлю Борис Бриль заявив про те, що карантин в Україні не має нічого спільного з локдауном.

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Олена Волкова
Автор: Олена Волкова
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МОЗ, Степанов, Вакцини, Коронавірус.
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