Стало відомо, коли в приватних клініках України з'являться платні вакцини проти COVID-19

Стало відомо, коли в приватних клініках України можуть з'явитися вакцини проти коронавірусу.

Як повідомляє PavlovskyNEWS, в приватних клініках столиці зараз щеплення проти COVID-19 не роблять, проте прогнозують таку можливість ближче до літа. Ціна буде залежати від виробника препарату, який вдасться дістати приватникам.

Тим часом в МОЗ України обіцяють максимально допомогти будь-якому завезенню на комерційний ринок вакцин від коронавірусу, причому документи узгодять в найкоротші терміни. Однак, за словами глави міністерства Максима Степанова, жодної пропозиції по завезенню вакцин від приватників їм поки не надходило.

Нагадаємо, лікар з Ізраїлю Борис Бриль заявив про те, що карантин в Україні не має нічого спільного з локдауном.