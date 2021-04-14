Число жертв коронавірусу в Україні неухильно зростає: статистика 14 квітня

У центрах тестування українські фахівці за добу зареєстрували 14 553 осіб з коронавірусом.
Про це 14 квітня повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.
Згідно з його даними за минулу добу в країні:
З моменту ж першого зараження в Україні захворіло 1 887 338 осіб, а одужали тільки 1 442 618 українців, при цьому померли 38 225 громадян.
Найбільше людей захворіли в таких областях країни:
У свою чергу за минулі 24 години 15152 українців пройшли вакцинацію.
Нагадаємо, що дослідники знайшли зв'язок між вакциною від COVID Oxford / AstraZeneca і важкими тромботическими ускладненнями.