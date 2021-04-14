Число жертв коронавірусу в Україні неухильно зростає: статистика 14 квітня

У центрах тестування українські фахівці за добу зареєстрували 14 553 осіб з коронавірусом.

Про це 14 квітня повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

Згідно з його даними за минулу добу в країні:

467 пацієнтів пішли з життя,

побороли хвороба 12 384 особи,

в лікарню поклали 5063 громадян,

134 342 особи пройшли ковід-тести.

З моменту ж першого зараження в Україні захворіло 1 887 338 осіб, а одужали тільки 1 442 618 українців, при цьому померли 38 225 громадян.

Найбільше людей захворіли в таких областях країни:

в Києві 1457 громадян,

Тисячі двісті п'ятьдесят п'ять жителів Харківщини захворіли,

на Львівщині 963 осіб підхопили "корону",

906 українців заразилися в Одеській області,

на Полтавщині 900 людей отримали позитивний ковід-тест.

У свою чергу за минулі 24 години 15152 українців пройшли вакцинацію.

Нагадаємо, що дослідники знайшли зв'язок між вакциною від COVID Oxford / AstraZeneca і важкими тромботическими ускладненнями.