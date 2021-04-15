Зі збільшенням числа нових випадків коронавируса в Україні зменшилася кількість госпіталізацій: дані на 15 квітня

В українських медустановах і місцях тестування зареєстрували 16427 українців з "короною".
Такою інформацією поділився міністр охорони здоров'я Максим Степанов.
Варто відзначити, що попри зростаюче число хворих COVID (вчора було 14 553) в країні впало число госпіталізацій: з 5 063 до 4 229.
Згідно з даними МОЗ, за минулі 24 години в країні:
З початку заносу вірусу в Україні хворобу підхопили 1 903 765 громадян, побороли хворобу 1 453 766 осіб, померли від захворювання 38 658 пацієнтів.
За минулу добу найвищі показники по захворюваності фіксували:
З початку вакцинації в країні зробили щеплення 419 297 громадян.
Нагадаємо, 14 квітня в Києві продовжили карантинні заходи до кінця квітня через критичну ситуацію із захворюваністю коронавірусів.