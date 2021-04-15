Зі збільшенням числа нових випадків коронавируса в Україні зменшилася кількість госпіталізацій: дані на 15 квітня

В українських медустановах і місцях тестування зареєстрували 16427 українців з "короною".

Такою інформацією поділився міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

Варто відзначити, що попри зростаюче число хворих COVID (вчора було 14 553) в країні впало число госпіталізацій: з 5 063 до 4 229.

Згідно з даними МОЗ, за минулі 24 години в країні:

в лікарню потрапили 4229 громадян,

433 померлих від коронавірусу,

11 148 людей побороли COVID,

119 615 пройшли ковід-тест.

З початку заносу вірусу в Україні хворобу підхопили 1 903 765 громадян, побороли хворобу 1 453 766 осіб, померли від захворювання 38 658 пацієнтів.

За минулу добу найвищі показники по захворюваності фіксували:

в Києві, де 1625 осіб підхопили "корону",

1168 жителів Харківщини захворіли коронавірусів,

Тисячу вісімдесят вісім громадян в Хмельницькій області,

в Запорізькій області 1015 українців отримали позитивний ковід-тест,

COVID підчепили 1005 осіб в Дніпропетровській області.

З початку вакцинації в країні зробили щеплення 419 297 громадян.

Нагадаємо, 14 квітня в Києві продовжили карантинні заходи до кінця квітня через критичну ситуацію із захворюваністю коронавірусів.