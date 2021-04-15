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Четвер, 15.04.2021
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Більше половини регіонів - "червоні": МОЗ оновив карантинну карту України

Більше половини регіонів - "червоні": МОЗ оновив карантинну карту України
13:48 Сьогодні Телеграф

У зв'язку з критичною ситуацією з коронавірусів 13 областей країни знаходяться в "червоній" зоні.

Про це повідомляє карта епідемзон "Телеграфа" складена за даними Міністерства охорони здоров'я України.

Згідно з наданими даними, в "жовтій" зоні знаходяться тільки три області:

  • Закарпатська,
  • Івано-Франківська,
  • Херсонська.

В "помаранчеву" зону потрапили 9 областей: 

  • Волинська,
  • Рівненська,
  • Тернопільська,
  • Вінницька,
  • Черкаська,
  • Кіровоградська,
  • Дніпропетровська,
  • Донецька,
  • Луганська.

У "червоній" же зоні залишаються інші області.

Відзначимо, що найбільша завантаженість місць в лікарнях спостерігається: 

  • в Києві - 80,4%,
  • Миколаївській області - 76,3%,
  • Одеській області - 74,4%.

При цьому найменше заповненість лікарняних місць: 

  • на Івано-Франковсковщіне - 30,9%,
  • в Закарпатській області - 33,4%,
  • на Луганщині - 39,7%.

карта

Нагадаємо, що з огляду на тенденції збереження критичної ситуації з числом хворих і померлих в Києві продовжили карантин до 30 квітня.

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Дмитро Неділько
Автор: Дмитро Неділько Редактор стрічки новин
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Украина, Карантин.
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