Більше половини регіонів - "червоні": МОЗ оновив карантинну карту України

У зв'язку з критичною ситуацією з коронавірусів 13 областей країни знаходяться в "червоній" зоні.

Про це повідомляє карта епідемзон "Телеграфа" складена за даними Міністерства охорони здоров'я України.

Згідно з наданими даними, в "жовтій" зоні знаходяться тільки три області:

Закарпатська,

Івано-Франківська,

Херсонська.

В "помаранчеву" зону потрапили 9 областей:

Волинська,

Рівненська,

Тернопільська,

Вінницька,

Черкаська,

Кіровоградська,

Дніпропетровська,

Донецька,

Луганська.

У "червоній" же зоні залишаються інші області.

Відзначимо, що найбільша завантаженість місць в лікарнях спостерігається:

в Києві - 80,4%,

Миколаївській області - 76,3%,

Одеській області - 74,4%.

При цьому найменше заповненість лікарняних місць:

на Івано-Франковсковщіне - 30,9%,

в Закарпатській області - 33,4%,

на Луганщині - 39,7%.

Нагадаємо, що з огляду на тенденції збереження критичної ситуації з числом хворих і померлих в Києві продовжили карантин до 30 квітня.