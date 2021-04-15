Більше половини регіонів - "червоні": МОЗ оновив карантинну карту України

У зв'язку з критичною ситуацією з коронавірусів 13 областей країни знаходяться в "червоній" зоні.
Про це повідомляє карта епідемзон "Телеграфа" складена за даними Міністерства охорони здоров'я України.
Згідно з наданими даними, в "жовтій" зоні знаходяться тільки три області:
В "помаранчеву" зону потрапили 9 областей:
У "червоній" же зоні залишаються інші області.
Відзначимо, що найбільша завантаженість місць в лікарнях спостерігається:
При цьому найменше заповненість лікарняних місць:
Нагадаємо, що з огляду на тенденції збереження критичної ситуації з числом хворих і померлих в Києві продовжили карантин до 30 квітня.