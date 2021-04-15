"Війна буде обов'язково": українці на кордоні з РФ зібралися зустрічати російську армію (відео)

У Мережу потрапило відео з україно-російського кордону, зняте в селі Мілове Харківської області всього в 500 метрах від РФ.

Місцевий житель - пенсіонер - розповів українським журналістам, що він думає з приводу напруженої обстановки і російських військ неподалік від них.

"Що я думаю з приводу цієї обстановки? Розігнати українську владу і будемо відмінно жити", - заявив чоловік в кофті з символікою "Партії регіонів".

"Війна буде обов'язково, обов'язково буде. Америка, Байден так налаштував...", - люто заявив чоловік і, не закінчивши фразу, послав журналістів матом.

Втім, в коментарях до даного відео на Телеграм-каналі "Харків 1654" люди обрушилися на даного героя з критикою, запевняючи, що перша столиця України війська РФ з "хлібом-сіллю" зустрічати не буде.

Нагадаємо, у військовому таборі РФ на кордоні з Україною спалахнула пожежа: росіяни її "не помітили" (відео).