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Яке свято 16 квітня: народні прикмети і заборони

Яке свято 16 квітня: народні прикмети і заборони
00:01 Сьогодні Телеграф Фото: pixabay

У п'ятницю, 16 квітня, відзначається день пам'яті святого Микити Сповідника.

Преподобний Микита Мидикійський з 813 по 824 роки був настоятелем Мидикійської монастиря. За переказами, Господь наділив християнського святого даром чудотворення. Під час іконоборчої єресі Микиту кинули до в'язниці, в якій він пробув 6 років, але так само продовжував творити дива. Святий помер в 824 році.

Свято також називали Днем Водяного або іменинами Водяного. Вважали, що в цей день від сплячки прокидаються сам Водяний, русалки і вся водна живність.

У народі говорили, що Водяний - це господар вод. Його представляли лупатим, голим старим, з риб'ячим хвостом. Він завжди обплутаний тванню, має велику бороду і зелені вуса.

Народні прикмети 16 квітня

  • Тривалий гуркіт грому 16 квітня - чекай негоди на кілька днів вперед.
  • Дощ - прикмета того, що весна буде пізньою і похмурої.
  • Багато березового соку - прикмета, яка віщує дощове літо.
  • Народженим 16 квітня слід носити бурштин або яшму.

Що заборонено робити 16 квітня

  • Небажано підходити до водойм з порожніми руками. У цей день варто задобрити Водяного, щоб він не образився.
  • Не можна викидати уламки розбитого скла або дзеркала - можна "викинути" і свою красу.

Раніше "Телеграф" писав, скільки буде коштувати традиційний великодній кошик у 2021 році.

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Тетяна Кармазіна
Автор: Тетяна Кармазіна Редактор стрічки новин
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Свята, Традиції, Заборони.
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