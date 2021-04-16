Яке свято 16 квітня: народні прикмети і заборони

У п'ятницю, 16 квітня, відзначається день пам'яті святого Микити Сповідника.

Преподобний Микита Мидикійський з 813 по 824 роки був настоятелем Мидикійської монастиря. За переказами, Господь наділив християнського святого даром чудотворення. Під час іконоборчої єресі Микиту кинули до в'язниці, в якій він пробув 6 років, але так само продовжував творити дива. Святий помер в 824 році.

Свято також називали Днем Водяного або іменинами Водяного. Вважали, що в цей день від сплячки прокидаються сам Водяний, русалки і вся водна живність.

У народі говорили, що Водяний - це господар вод. Його представляли лупатим, голим старим, з риб'ячим хвостом. Він завжди обплутаний тванню, має велику бороду і зелені вуса.

Народні прикмети 16 квітня

Тривалий гуркіт грому 16 квітня - чекай негоди на кілька днів вперед.

Дощ - прикмета того, що весна буде пізньою і похмурої.

Багато березового соку - прикмета, яка віщує дощове літо.

Народженим 16 квітня слід носити бурштин або яшму.

Що заборонено робити 16 квітня

Небажано підходити до водойм з порожніми руками. У цей день варто задобрити Водяного, щоб він не образився.

Не можна викидати уламки розбитого скла або дзеркала - можна "викинути" і свою красу.

Раніше "Телеграф" писав, скільки буде коштувати традиційний великодній кошик у 2021 році.