Яке свято 16 квітня: народні прикмети і заборони

У п'ятницю, 16 квітня, відзначається день пам'яті святого Микити Сповідника.
Преподобний Микита Мидикійський з 813 по 824 роки був настоятелем Мидикійської монастиря. За переказами, Господь наділив християнського святого даром чудотворення. Під час іконоборчої єресі Микиту кинули до в'язниці, в якій він пробув 6 років, але так само продовжував творити дива. Святий помер в 824 році.
Свято також називали Днем Водяного або іменинами Водяного. Вважали, що в цей день від сплячки прокидаються сам Водяний, русалки і вся водна живність.
У народі говорили, що Водяний - це господар вод. Його представляли лупатим, голим старим, з риб'ячим хвостом. Він завжди обплутаний тванню, має велику бороду і зелені вуса.
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