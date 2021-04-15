"Дякую за непрофесіоналізм": пропагандисти Путіна зганьбилися новим фейком на Донбасі (фото)

Вчора в Мережі з'явилося відео нібито обстрілу Донецька українською армією, яке зняв відомий російський фейкер Дмитро Стешин. Автор запевняє, що в результаті атаки ВСУ загинув чоловік. Втім, навіть неозброєним оком помітно, що запис - ні що інше як підробка з безліччю "ляпів".

Так, в коментарях люди звернули увагу, що оператору несказанно повезло знімати обстріл з "зони зелених насаджень", захоплюючи в кадр автобусні зупинки для демонстрації картини саме передмістя Донецька. Однак, пишуть інтернет-користувачі, фейкер навмисне знімає те, що відбувається, під кутом в 45 градусів - мовляв, щоб спотворити напрямок прильоту снарядів.

Цікаво, що пропагандисти РФ запевняють про обстріл п'ятиповерхового будинку на Новоросійській, 15, в результаті якого нібито загинув 59-річний чоловік. Забавно, що будинок цей знаходиться на півночі Донецька і до найкоротшого зіткнення з лінією фронту - більше 3 км. Та й, за словами місцевих коментаторів, поверхів там насправді не 5, а 9.

Для наочності росЗМІ показали фото будинку і кухні, куди нібито потрапив снаряд. Однак ніде немає слідів його попадання, є лише розбите вікно на кухні, пошкодження якого явно не відповідає розриву.

Загальне фото будинку показує, що вікно розбите тільки в квартирі загиблого, в той час як його балкон, балкони сусідів і фасад в цілому не містять слідів від осколків.

У ВСУ також відреагували на чергову провокацію росіян в ЗМІ. Так, відомий український блогер і офіцер ЗСУ Анатолій Штефан "Штірліц" заявив, що росіяни штампують один фейк за іншим.

А військово-політичний оглядач Олександр Коваленко впевнений, що росіяни намагаються повісити на ВСУ побутовий конфлікт.

"В черговий раз спасибі російським пропагандистам за їх непрофесіоналізм!" - написав Коваленко на своєму каналі в Телеграм.

Нагадаємо, загострення ситуації на Донбасі призводить до посилення обстрілів з обох сторін. 3 квітня окупанти звинуватили українських військовослужбовців в загибелі дитини.