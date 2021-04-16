"Пік пройдено", але захворюваність не падає: обстановка з COVID-19 на 16 квітня

В українських центрах тестування за добу зареєстрували 17 479 осіб з коронавірусом.
Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.
Згідно з даними МОЗ за минулі 24 години в країні:
З початку пандемії в Україні підхопили вірус 1 921 244 особи, побороли хворобу 1 465 820 пацієнтів, померли 39 096 українців.
Найбільший показник захворюваності був в таких областях:
За минулу добу в країні прищепили від "корони" 13520 українців.
Нагадаємо, що Україна вже пройшла пік кількості нових випадків зараження коронавірусів в день, а початку зниження кількості летальних випадків можна очікувати наступного тижня.