"Пік пройдено", але захворюваність не падає: обстановка з COVID-19 на 16 квітня

В українських центрах тестування за добу зареєстрували 17 479 осіб з коронавірусом.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

Згідно з даними МОЗ за минулі 24 години в країні:

4 348 осіб потрапили до лікарні,

померло від "корони" 438 пацієнтів,

12 054 українців побороли COVID,

109 584 осіб пройшли тестування.

З початку пандемії в Україні підхопили вірус 1 921 244 особи, побороли хворобу 1 465 820 пацієнтів, померли 39 096 українців.

Найбільший показник захворюваності був в таких областях:

в Києві 1609,

1377 українців заразилися "короною",

на Львівщині 1365 громадян захворіли,

1332 жителів Дніпропетровщини підхопили COVID,

1315 осіб в Одеській області.

За минулу добу в країні прищепили від "корони" 13520 українців.

Нагадаємо, що Україна вже пройшла пік кількості нових випадків зараження коронавірусів в день, а початку зниження кількості летальних випадків можна очікувати наступного тижня.