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П'ятниця, 16.04.2021
COVID-19: КОРОНАВІРУС #БізнесТелеграф
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"Пік пройдено", але захворюваність не падає: обстановка з COVID-19 на 16 квітня

"Пік пройдено", але захворюваність не падає: обстановка з COVID-19 на 16 квітня
Оновлено 08:40 Сьогодні Телеграф

В українських центрах тестування за добу зареєстрували 17 479 осіб з коронавірусом.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов. 

Згідно з даними МОЗ за минулі 24 години в країні: 

  • 4 348 осіб потрапили до лікарні,
  • померло від "корони" 438 пацієнтів,
  • 12 054 українців побороли COVID,
  • 109 584 осіб пройшли тестування.

З початку пандемії в Україні підхопили вірус 1 921 244 особи, побороли хворобу 1 465 820 пацієнтів, померли 39 096 українців.

Найбільший показник захворюваності був в таких областях: 

  • в Києві 1609,
  • 1377 українців заразилися "короною",
  • на Львівщині 1365 громадян захворіли,
  • 1332 жителів Дніпропетровщини підхопили COVID,
  • 1315 осіб в Одеській області.

За минулу добу в країні прищепили від "корони" 13520 українців.

Нагадаємо, що Україна вже пройшла пік кількості нових випадків зараження коронавірусів в день, а початку зниження кількості летальних випадків можна очікувати наступного тижня.

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Дмитро Неділько
Автор: Дмитро Неділько Редактор стрічки новин
Перегляди: 116

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Коронавирус, Covid-19.
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