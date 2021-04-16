Партія вакцин Pfizer прибула в Україну: хто вакцинується першим

В український аеропорт "Жуляни" доставили першу партію вакцини від "корони" за програмою COVAX. Рейс доставив 117 тисяч доз щеплень від компаній Pfizer і BioNTech.

Про це 16 квітня повідомили РБК-Україна.

За програмою COVAX в Україну до кінця травня привезуть близько 1,7 млн доз вакцини Pfizer і AstraZeneca. Ця програма також передбачає в цілому 8 млн доз вакцини для українців.

За даними Міністерства охорони здоров'я першими щепитися від "корони" будуть мешканці та співробітники будинків престарілих, а також співробітники ГСЧС і ДПСУ.

Фото і відео з місця подій:

Нагадаємо, що раніше в НАН розповіли, чи пройшов в Україні пік захворюваності, і якого числа смертей очікувати на поточному тижні.