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Яке свято 18 квітня: народні прикмети і заборони

Яке свято 18 квітня: народні прикмети і заборони
00:01 Сьогодні Телеграф Фото: pixabay

У неділю, 18 квітня, відзначається день пам'яті мученика Феодула Солунського (Фессалонікійського), читця.

Феодул жив в III-IV столітті у Салоніках, Греція. Під час гонінь на християн, Феодул з дияконом Агафоподом продовжував відкрито проповідувати Євангеліє. За наказом місцевого правителя Фаустина молодого читця і диякона заарештували і привели до нього на суд. Не зумівши звернути їх в язичництво, правитель засудив чоловіків до смерті. Їм прив'язали до ніг каміння і скинули в море. Пізніше тіла мучеників були знайдені без мотузок і в білому одязі, і християни поховали святих. Сталося це в 303 році.

До 18 квітня приходило справжнє весняне тепло. Говорили: "Прийшов Федул, тепло надув, вікна відчинив, хату без дров натопив". Хоча траплялося і навпаки - якщо до цього дня морозна погода не проходила, то після Федула зима обов'язково надовго втрачала свою владу.

В цей час намагалися вгадати погоду на найближчі дні і місяці.

Народні прикмети 18 квітня

  • Вважається, що саме на День Федула встановлюються теплі дні, які, тим не менш, можуть чергуватися з негодою і дощами.

  • День теплий 18 квітня і безвітряний, а вночі стає прохолодно - чекай стійкої гарної погоди.
  • Якщо чутно глухарів, значить, дні будуть сонячними, а якщо немає - буде негода.
  • Народжені 18 квітня володіють даром роботи з деревом. Носити їм слід бурштин.

Що заборонено робити 18 квітня

  • Косметичні операції в цей день не обіцяють нічого хорошого - краси зовнішності 18 квітня не додасть.
  • Не варто витрачатися на спонтанні покупки - придбані речі не принесуть користі.
  • Заборонено займатися важкою фізичною працею - позначиться на здоров'ї.

Раніше "Телеграф" писав, скільки буде коштувати традиційний великодній кошик у 2021 році.

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Тетяна Кармазіна
Автор: Тетяна Кармазіна Редактор стрічки новин
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