Листівки та картинки з наступаючою Вербною неділею 2021

Вербна неділя належить до тих свят, які не мають чіткої дати і щороку можуть відзначатися в інший день, але це завжди сьомий день тижня, остання неділя перед Великоднем. Оскільки Великодень в 2021 році відзначається 2 травня, то Вербна неділя припадає на 25 квітня.

Історія цього свята триває ось уже 21 століття і описана в Святому Письмі. У цей день Ісус Христос воскресив померлого Лазаря в Віфанії, а цей унікальний випадок став відомий завдяки очевидцям, які блискавично рознесли звістку про диво. Коли Ісус прийшов у Єрусалим - люди з почестями зустрічали його: в честь нього співали пісні, кидали під ноги різні квіти і пальмові гілки. На честь біблійних подій у католиків Вербна неділя так і називається - Пальмовою. У православній церкві пальму замінили вербою.

Ще з часів Київської Русі з'явилася величезна кількість прикмет, традицій і звичаїв, пов'язаних саме з вербою: її садили біля криниці, щоб очистити воду; освяченою гілочкою махали в бік хмар, щоб очистити небо; її приносили до вуликів, корівників, курників, щоб господарство процвітало. Вірили також, що вода, в якій були замочені вербові гілочки, має цілющу силу, нею вмивалися, поплескуючи легенько себе, примовляючи: "Не я б'ю, верба б'є. На здоров'я, на красу, на захист".

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