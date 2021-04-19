У Києві розгорається скандал навколо смерті пацієнтки з коронавірусом: жінку нібито відмовлялися переводити в реанімацію

У Києві в результаті наслідків коронавірусу померла пацієнтка 8-ї міської лікарні, яку, за словами волонтерів, не перевели в реанімацію вчасно.

Як повідомляє на своїй сторінці в "Фейсбук" волонтер Antonia Celina, вчора померла мати її приятеля, яка спочатку лікувалася в стаціонарі. Однак після погіршення стану - на тлі діабету і енцефалопатії - Світлані треба було місце в реанімаційному відділенні.

"Синові повідомили про погіршення стану мами близько 8 ранку. В телефонному режимі попросили привести CPAP. Коли Костя (син - ред.) знайшов апарат, йому сказали шукати реанімаційне місце в іншій лікарні, - пише волонтер. - Костя був готовий купити ШВЛ, лікарі твердили "місця для нього немає".

В результаті, продовжує Селіна, для Світлани знайшли місце в іншій лікарні, але перевозити через низьку сатурацію її було не можна. Жінку таки перевели в реанімацію, проте, за словами волонтера, було занадто пізно: 47-річна пацієнтка померла.

"Чому Світлану відразу не перевели в реанімацію? Чому потрібно обривати телефони можновладців, щоб домогтися адекватного лікування в столичній лікарні #8? Чому співробітники лікарні #8 приховували реанімаційне місце?" - задається питаннями активіст.

Раніше ми повідомляли про те, що вже 40 000 чоловік померли в Україні від коронавірусу з початку пандемії.