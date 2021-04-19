Скачать
Понедельник, 19.04.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины
Путин приготовил три сценария для Украины, Европа нам вряд ли поможет, - генерал
Путин приготовил три сценария для Украины, Европа нам вряд ли поможет, - генерал
Ровно 40 000 человек скончались в Украине от коронавируса с начала пандемии
Ровно 40 000 человек скончались в Украине от коронавируса с начала пандемии
Главные события недели: Зеленский встретился с Макроном, в России задержали украинского консула, похороны принца Филиппа
Главные события недели: Зеленский встретился с Макроном, в России задержали украинского консула, похороны принца Филиппа
В Днепре на мосту девушку спасли за мгновения до самоубийства: ЧП попало на видео
В Днепре на мосту девушку спасли за мгновения до самоубийства: ЧП попало на видео

Ровно 40 000 человек скончались в Украине от коронавируса с начала пандемии

Ровно 40 000 человек скончались в Украине от коронавируса с начала пандемии
08:35 Сегодня Телеграф

Украинские медики зафиксировали в стране по состоянию на 19 апреля 6506 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19, в том числе заболели 253 ребенка и 98 медработников.

Об этом в понедельник, 19 апреля, сообщает министр здравоохранения Украины Максим Степанов на своей странице в соцсети Facebook.

Также за минувшие сутки:

  • госпитализированы - 2387 человек;
  • летальных случаев - 214;
  • выздоровели - 5598 человек;
  • осуществлено тестирований за сутки - 27 488 (в том числе методом ПЦР – 15 811, методом ИФА - 4037, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 7640);
  • 1453 человека привито против COVID-19 за сутки 18 апреля.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (761), Харьковской (622), Львовской (490), Николаевской (461) областях и г.Киев (447).

За все время пандемии в Украине:

  • заболело – 1 953 016 человек;
  • выздоровели – 1 487 677 человек;
  • летальных исходов - 40 000;
  • проведения ПЦР-тестов – 8 958 482.

Всего 450 647 человек привито от начала прививочной кампании, из них получили 1 дозу - 450 645 человек, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) - 5 человек (из них 2 человека получили 1 дозу границей).

Коронавирус_19_04

Степанов добавил, что по состоянию на 18 апреля в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 468 490 человек.

Как сообщалось, глава Минздрава  14 апреля заявил, что эпидемия коронавируса в Украине начинает идти на убыль.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Дмитрий Ищенко
Автор: Дмитрий Ищенко Редактор ленты новостей
Просмотры: 438

Все по теме:

Статистика, Коронавирус, Максим Степанов, Умерли, Covid-19, заболели, выздоровели.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Батут готов?" Заявления России о собственной космической станции развеселили сеть
02 В США обеспокоены возможными воздушными инцидентами на фоне обострения между Украиной и РФ
03 Били битами и стреляли из травмата: на Харьковщине злоумышленники жестоко избили знакомого (фото, видео)
04 В Австралии футболист в окружении птиц забил сказочный гол (видео)
05 Сын Кадырова добыл странную победу на ринге (видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Британия пробует вернуться к жизни: в Ливерпуле устроят концерт на 5000 гостей без масок и дистанции
Британия пробует вернуться к жизни: в Ливерпуле устроят концерт на 5000 гостей без масок и дистанции
В Киеве 20-летняя девушка на &quot;Ауди&quot; насмерть сбила мужчину: следствию предстоит сложная задача (фото с места ДТП)
В Киеве 20-летняя девушка на "Ауди" насмерть сбила мужчину: следствию предстоит сложная задача (фото с места ДТП)
Итоги дня 18 апреля: начало вакцинации Pfizer в Украине и новые потери ВСУ на Донбассе
Итоги дня 18 апреля: начало вакцинации Pfizer в Украине и новые потери ВСУ на Донбассе
Какой праздник 19 апреля: народные приметы и запреты
Какой праздник 19 апреля: народные приметы и запреты
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь