Ровно 40 000 человек скончались в Украине от коронавируса с начала пандемии

Украинские медики зафиксировали в стране по состоянию на 19 апреля 6506 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19, в том числе заболели 253 ребенка и 98 медработников.

Об этом в понедельник, 19 апреля, сообщает министр здравоохранения Украины Максим Степанов на своей странице в соцсети Facebook.

Также за минувшие сутки:

госпитализированы - 2387 человек;

летальных случаев - 214;

выздоровели - 5598 человек;

осуществлено тестирований за сутки - 27 488 (в том числе методом ПЦР – 15 811, методом ИФА - 4037, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 7640);

1453 человека привито против COVID-19 за сутки 18 апреля.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (761), Харьковской (622), Львовской (490), Николаевской (461) областях и г.Киев (447).

За все время пандемии в Украине:

заболело – 1 953 016 человек;

выздоровели – 1 487 677 человек;

летальных исходов - 40 000;

проведения ПЦР-тестов – 8 958 482.

Всего 450 647 человек привито от начала прививочной кампании, из них получили 1 дозу - 450 645 человек, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) - 5 человек (из них 2 человека получили 1 дозу границей).

Степанов добавил, что по состоянию на 18 апреля в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 468 490 человек.

Как сообщалось, глава Минздрава 14 апреля заявил, что эпидемия коронавируса в Украине начинает идти на убыль.