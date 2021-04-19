Ровно 40 000 человек скончались в Украине от коронавируса с начала пандемии

Украинские медики зафиксировали в стране по состоянию на 19 апреля 6506 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19, в том числе заболели 253 ребенка и 98 медработников.
Об этом в понедельник, 19 апреля, сообщает министр здравоохранения Украины Максим Степанов на своей странице в соцсети Facebook.
Также за минувшие сутки:
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (761), Харьковской (622), Львовской (490), Николаевской (461) областях и г.Киев (447).
За все время пандемии в Украине:
Всего 450 647 человек привито от начала прививочной кампании, из них получили 1 дозу - 450 645 человек, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) - 5 человек (из них 2 человека получили 1 дозу границей).
Степанов добавил, что по состоянию на 18 апреля в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 468 490 человек.
Как сообщалось, глава Минздрава 14 апреля заявил, что эпидемия коронавируса в Украине начинает идти на убыль.