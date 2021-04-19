Локдаун в Києві можуть продовжити до 10 травня: що про це відомо

Джерела, наближені до українського парламенту, повідомляють про те, що Київ залишиться в "червоній" зоні, як мінімум, до 10 травня. Про це повідомляє видання Парламент.UA.

Інсайдер запевняє, що жителям столиці сподіватися на пом'якшення карантину в найближчі три тижні не варто. Однак після 10 травня, можливо, Київ перейде в "помаранчеву" зону. Що ж стосується "жовтої", про це, за словами джерела, можна буде говорити лише влітку, коли почнеться сезон відпусток, а студенти і школярі підуть на канікули.

В цілому ж, пише ЗМІ, прогноз для столиці несприятливий: мовляв, до кінця року в Києві буде переважати "червона" зона.

Нагадаємо, в Києві в результаті наслідків коронавірусу померла пацієнтка 8-ї міської лікарні, яку, за словами волонтерів, не перевели в реанімацію вчасно.