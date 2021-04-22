В руках лікарів було два життя: в Дніпрі врятували породіллю з COVID-19, яка втратила багато крові

У Дніпрі в міській лікарні імені Мечникова врятували 33-річну вагітну дівчину, у якої через коронавірус відкрилася сильна кровотеча. Про історію зі щасливим кінцем розповів в Facebook головний лікар медзакладу Сергій Риженко.

За його словами, пацієнтці залишався всього тиждень до пологів, проте вона підхопила коронавірус, через який розвинулася важка форма пневмонії. В результаті, у дівчини почалася кровотеча, і вона втратила близько 2 літрів крові.

"Щастя шрамів не залишає... Оля, 33 роки, з Дніпра. У Олі останні чотири вагітності були завмерлі. Під серцем - довгоочікуваний хлопчик. Залишався один тиждень до пологів, але захворіла на тяжку COVID-пневмонію. Захворювання загострилося кровотечею. Доставлена в Мечникова. Кесарів розтин", - розповів головлікар, додавши, що і мама, і малюк зараз в безпеці.

Рятувала їх, за словами Риженка, ціла команда акушерів-гінекологів, реаніматологів, судинних хірургів, дитячих реаніматологів, урологів і медсестер. Ніхто з них не пішов додому, бо йшлося про два життя.

Нагадаємо, в Чернівецькій області вагітна 28-річна лікар-педіатр померла від коронавірусу.