Коллеги не смогли спасти: беременная врач умерла от коронавируса на Буковине

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Среда, 07.04.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
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07:30 Сегодня Телеграф Фото: twitter

В Черновицкой области беременная 28-летняя врач-педиатр скончалась от коронавируса.

Об этом 6 апреля сообщили в сюжете ТСН.

Женщина заразилась "короной" в конце марта и лечилась дома, а когда стало хуже - сделала рентген. Он и определил двухстороннюю пневмонию, после чего врача госпитализировали в больницу в Заставной Черновицкой области. Из которой ее впоследствии в тяжелом состоянии отправили в областную больницу и сразу в реанимацию, где женщина получала кислород. Но организм находящейся на восьмом месяце беременности женщины не справился, и спустя трое суток она скончалась вместе с ребенком.

По словам чиновников департамента здравоохранения, на врачебном консилиуме решили не проводить кесарево, которое возможно бы спасло ребенка.

Сама медик, по имени Марьяна Маланник работала в КНП "Заставненская БЛ".

Напомним, что 6 апреля от коронавируса в Хмельницком скончалась молодая учительница по английскому языку, поскольку она не могла оставить своего 77-летнего дедушку без присмотра.

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Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
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Беременность, Буковина, Коронавирус.
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