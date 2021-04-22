"А платить покупець?" Магазин Citrus потрапив в скандал через помилку на сайті

Українка замовила холодильник і морозильник в магазині Citrus.ua, але їй прийшли два морозильника. З проханням обміну вона звернулася в магазин, але там їй відмовили в обміні товару.

Про це 21 квітня у Фейсбуці розповіла покупниця Ольга Помозова.

Жінка розповіла, що вона замовляла товар (холодильник і морозилку), на що отримала підтвердження. В кінцевому рахунку їй доставили дві морозилки.

Після цього вона написала магазину з проханням обміняти другу морозилку на холодильник, який вона замовила. На що їй пояснили, що назва у другого морозильника на сайті вказали невірно, тому обмінювати нічого не будуть. Також, за словами консультанта, після розпакування морозилки був зіпсований її товарний вигляд, що також є "причиною", для відмови в обміні.

У мережі цей інцидент став причиною бурхливого обговорення. Багато людей давали поради щодо дій в даній ситуації і підтримували жінку. Деякі ділилися своїм негативний досвідом з магазином "Цитрус".

Нагадаємо, що раніше в мережу потрапило відео того, як в магазинному холодильнику з ковбасою на очах у покупця і продавця бігає сіра миша. Запис, нібито зняту в магазині "Посад" в Валках Харківської області.