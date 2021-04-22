Покупці розбігалися хто куди: в Маріуполі чоловік напав на "АТБ" з сокирою (відео 18+)

Сьогодні, 22 квітня, близько 15:00 в Маріуполі в супермаркеті "АТБ" сталася надзвичайна подія: в магазин увірвався чоловік з сокирою і почав трощити все на своєму шляху. Відповідне відео розмістив в "Фейсбук" сам агресор.

Чоловік обурився тим, що хтось в магазині по вул. Нахімова нібито вдарив його дружину через відсутність захисної маски.

В результаті, агресивний маріуполець вирішив захистити дружину за допомогою сокири, якою розбив стелажі на касах. На щастя, ніхто з покупців і персоналу супермаркету не постраждав, проте люди не на жарт злякалися і почали розбігатися хто куди.

Зараз на місці події працює поліція. Агресора поки не затримали, але вже встановили його особу.

Відзначимо, що чоловік на ім'я Йосип сам виставив відео погрому на своїй сторінці в "Фейсбук". Він розповів, що хтось вдарив його дружину, і в цей момент з нею були їхні діти. За допомогою відео він хоче знайти того, хто образив жінку, і покарати. Втім, тепер його самого шукає поліція.

Обережно, на відео присутня ненормативна лексика (18+)!

Нагадаємо, в один з миколаївських супермаркетів навідалася група людей, які навідріз відмовлялися надіти маски та влаштували скандал з адміністрацією.