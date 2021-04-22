Путін продовжує гру: наказ Шойгу про відведення військ від кордонів бурхливо обговорюють в мережі

У Мережі бурхливо обговорюють наказ міністра оборони РФ Сергія Шойгу про повернення військового контингенту назад в частини з "південних рубежів" Росії. Втім, даній новині поспішають радіти аж ніяк не всі українці, адже багато хто переконаний, що президент РФ Володимир Путін продовжує гру.

Так, відомий журналіст і громадський діяч Андрій Клименко на своїй сторінці в "Фейсбук" пише, що йому важко зрозуміти полегшення українців після слів Шойгу.

"РФ має величезний історичний досвід техніки і практики дезінформації. Мета в даному випадку - приспати пильність цивілізованого світу, який безпрецедентно зреагував... Ну, і українську теж, - пише Клименко. - Ще ніхто нікого нікуди не відводив. І процес цей тривалий і передбачає демонстрації. Подивимося, що скажуть розвідки - і українські, і іноземні щодо того, кого відводять - війська або порожні вагони".

Український політолог Віктор Таран вважає, що слова Шойгу - безумовно, чудова новина для нашої країни, проте є "але".

"Оголосити про відвід армії і здійснити повноцінне відведення армії це різні речі. Нагадаю, Росія п'ять разів оголошувала про виведення військ з Сирії. Але її військовий контингент і надалі продовжує там залишатися", - пише політолог.

А ось правозахисник Сергій Наумович вважає, що ми виграли час для модернізації армії, союзу з НАТО і "підготовки до майбутніх брязкань зброєю".

Нагадаємо, Шойгу запідозрили в тому, що військова техніка може залишитися на кордоні з Україною у Воронезькій області.