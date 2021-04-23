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П'ятниця, 23.04.2021
COVID-19: КОРОНАВІРУС #БізнесТелеграф
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В Україні вже більше 2 мільйонів випадків COVID-19: в яких регіонах ситуація найгірша

В Україні вже більше 2 мільйонів випадків COVID-19: в яких регіонах ситуація найгірша
Оновлено 10:09 Сьогодні Телеграф

Станом на п'ятницю, 23 квітня, в Україні зафіксували 14 277 нових випадків зараження коронавірусом Covid-19, а загальна кількість хворих з початку пандемії перевищила 2 мільйони людей.

Згідно з даними Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу РНБО України, найбільшу кількість нових випадків зараження виявили в наступних регіонах:

  • Дніпропетровська область - 1296 нових випадків;
  • Київ - 1269 осіб захворіли;
  • Харківська область - 1 137 нових хворих;
  • Львівська область - 926 випадків,
  • Київська область - 922 випадки зараження.

При цьому найбільше померлих за добу від ускладнень, викликаних коронавірусом, зафіксовано в наступних регіонах:

  • Дніпропетровська область - 46 смертей;
  • м.Київ та Одеська область - по 45 летальних випадків;
  • Київська область - 35 смертей;
  • Харківська область - 31 померлий за добу.

Одужали від коронавірусу в Україні за добу 18 964. Найбільше людей подолали Covid-19 в наступних регіонах:

  • Полтавська область - 1 927 випадків одужання;
  • Львівська область - 1 747 випадків одужання;
  • Дніпропетровська область - 1 456 випадків одужання;
  • Київська область - 1 322 випадки одужання;
  • м.Київ - 1 298 випадків одужання.

Як повідомлялося, доктор наук розповів, як високий рівень антитіл до "корони" впливає на можливість підхопити його повторно.

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Дмитро Іщенко
Автор: Дмитро Іщенко Редактор стрічки новин
Перегляди: 75

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Статистика, РНБО, Коронавірус, Covid-19, Одужали, Померлі, захворіли.
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