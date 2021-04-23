В Україні вже більше 2 мільйонів випадків COVID-19: в яких регіонах ситуація найгірша

Станом на п'ятницю, 23 квітня, в Україні зафіксували 14 277 нових випадків зараження коронавірусом Covid-19, а загальна кількість хворих з початку пандемії перевищила 2 мільйони людей.
Згідно з даними Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу РНБО України, найбільшу кількість нових випадків зараження виявили в наступних регіонах:
При цьому найбільше померлих за добу від ускладнень, викликаних коронавірусом, зафіксовано в наступних регіонах:
Одужали від коронавірусу в Україні за добу 18 964. Найбільше людей подолали Covid-19 в наступних регіонах:
Як повідомлялося, доктор наук розповів, як високий рівень антитіл до "корони" впливає на можливість підхопити його повторно.