В Україні вже більше 2 мільйонів випадків COVID-19: в яких регіонах ситуація найгірша

Станом на п'ятницю, 23 квітня, в Україні зафіксували 14 277 нових випадків зараження коронавірусом Covid-19, а загальна кількість хворих з початку пандемії перевищила 2 мільйони людей.

Згідно з даними Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу РНБО України, найбільшу кількість нових випадків зараження виявили в наступних регіонах:

Дніпропетровська область - 1296 нових випадків;

область - 1296 нових випадків; Київ - 1269 осіб захворіли;

- 1269 осіб захворіли; Харківська область - 1 137 нових хворих;

область - 1 137 нових хворих; Львівська область - 926 випадків,

область - 926 випадків, Київська область - 922 випадки зараження.

При цьому найбільше померлих за добу від ускладнень, викликаних коронавірусом, зафіксовано в наступних регіонах:

Дніпропетровська область - 46 смертей;

область - 46 смертей; м. Київ та Одеська область - по 45 летальних випадків;

та область - по 45 летальних випадків; Київська область - 35 смертей;

область - 35 смертей; Харківська область - 31 померлий за добу.

Одужали від коронавірусу в Україні за добу 18 964. Найбільше людей подолали Covid-19 в наступних регіонах:

Полтавська область - 1 927 випадків одужання;

область - 1 927 випадків одужання; Львівська область - 1 747 випадків одужання;

область - 1 747 випадків одужання; Дніпропетровська область - 1 456 випадків одужання;

область - 1 456 випадків одужання; Київська область - 1 322 випадки одужання;

область - 1 322 випадки одужання; м.Київ - 1 298 випадків одужання.

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