Біля України пронісся руйнівний торнадо: стихія пошкодила будинки (фото)

Вчора, 22 квітня, всього в 70-ти кілометрах від українського Ужгорода, на території Словаччини, пронісся руйнівний торнадо. Про це інформує Гідрометеорологічний центр Словаччини.

Повідомляється, що стихія вирувала днем: місцеві жителі зафіксували на камери "воронну хмару" в селі Плоске, частина Орташе. На щастя, ніхто з людей не постраждав, проте торнадо пошкодив дахи будинків і дерева.

Нагадаємо, що холодний фронт, що насувається на Україну, знизить температуру в країні, вночі можливі заморозки.