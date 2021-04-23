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П'ятниця, 23.04.2021
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Біля України пронісся руйнівний торнадо: стихія пошкодила будинки (фото)

Біля України пронісся руйнівний торнадо: стихія пошкодила будинки (фото)
Оновлено 15:41 Сьогодні Телеграф

Вчора, 22 квітня, всього в 70-ти кілометрах від українського Ужгорода, на території Словаччини, пронісся руйнівний торнадо. Про це інформує Гідрометеорологічний центр Словаччини.

Повідомляється, що стихія вирувала днем: місцеві жителі зафіксували на камери "воронну хмару" в селі Плоске, частина Орташе. На щастя, ніхто з людей не постраждав, проте торнадо пошкодив дахи будинків і дерева.

 

Нагадаємо, що  холодний фронт, що насувається на Україну, знизить температуру в країні, вночі можливі заморозки.

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Олена Волкова
Автор: Олена Волкова
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