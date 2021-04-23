Під Києвом викрали іноземців з діамантом за $400 тисяч: поліцію поставили на вуха (фото, відео)

Київські та львівські копи днями затримали угруповання, учасники якого викрали в іноземців діамант вартістю в $400 тисяч. Про це розповіли в прес-службі Національної поліції.

Відомо, що пограбування з викраденням людей сталося по дорозі з Києва до Обухова в переддень Різдва - 6 січня цього року. Потерпілий розповів, що четверо невідомих в масках зупинили його авто, розбили вікна, зв'язали, і, погрожуючи зброєю, пересадили його пасажирів в свої авто і відвезли їх.

Викраденими виявилися іноземці, які напередодні оцінили дорогоцінний камінь і хотіли його продати. Втім, зробити це не встигли: бандити вкрали діамант, а їх самих викинули на узбіччі.

В результаті, копам вдалося затримати ватажка банди і чотирьох його спільників віком від 23 до 26 років. Чоловіків звинувачують у викраденні людей, розбої, бандитизмі, незаконному поводженні зі зброєю та вибухівкою. Чоловікам загрожує до 15 років в'язниці. Триває досудове розслідування.

Нагадаємо, в Одесі чоловік серед білого дня намагався викрасти дитину, але злочин обернувся курйозом.