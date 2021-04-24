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Лазарева субота: як правильно провести цей день

Лазарева субота: як правильно провести цей день
Оновлено 09:21 Сьогодні Телеграф

У суботу, 24 квітня, весь православний світ святкує Лазареву суботу, яка традиційно передує Вербній неділі. Вона припадає на шостий день шостого тижня Великого посту, день її святкування постійно плаває. У 2021 році вона випадає саме на 24 квітня. Наступного дня, 25 квітня - це Вербна неділя, а рівно через сім днів прийде Великдень.

"Телеграф" зібрав все, що відомо про цей день.

Цікаво, що Лазарева субота отримала свою назву з нагоди воскресіння з мертвих праведного Лазаря. При цьому це свято відзначають не в той день, коли це воскресіння відбулося. Згідно з древніми текстами, воскресіння Лазаря сталося за два місяці до Входу Господнього в Єрусалим, а не за день до цієї події.

Що можна в цей день

Тим, хто постить в Лазареву суботу можна їсти ікру, рослинну олію і навіть випити трохи червоного вина.

Що не можна в цей день

Веселитися і влаштовувати свята - не можна, оскільки Великий піст все ще триває. Священики в Лазареву суботу змінюють свої шати з чорних на святкові білі.

Народні прикмети

У цей день бажано було принести в будинок вербу і вдарити ії гілками своїх близьких - це додасть їм здоров'я на цілий рік.

Також рахували, скільки на вербі розпустилися нирок. Якщо багато - рік буде врожайним і щасливим.

Господині починали готуватися до недільного свята, випікали гречані млинці і пироги з рибою, варили кашу.

Як повідомляв "Телеграф", раніше стало відомо, скільки українці відпочиватимуть в травні.

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Наталія Гурковская
Автор: Наталія Гурковская Редактор стрічки новин
Перегляди: 74

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Свята, Прикмети, Лазарева субота, Лазарева субота 2021.
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