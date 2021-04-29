Скачать
Четвер, 29.04.2021
COVID-19: КОРОНАВІРУС #БізнесТелеграф
Олег Скрипка: "Якщо у сім'ї треба важливі та радикальні рішення приймати, то завжди мене питають. Наприклад, чи замовляти піцу"
Олег Скрипка: "Якщо у сім'ї треба важливі та радикальні рішення приймати, то завжди мене питають. Наприклад, чи замовляти піцу"
У мережі наочно показали, яке озброєння використовує Росія на Донбасі
У мережі наочно показали, яке озброєння використовує Росія на Донбасі
У Кабміні зробили важливу заяву про нового главу НАК "Нафтогаз"
У Кабміні зробили важливу заяву про нового главу НАК "Нафтогаз"
Готуємо паски: три покрокових рецепти, які вийдуть у кожного
Готуємо паски: три покрокових рецепти, які вийдуть у кожного

Заморозки розчиняються, як цукор в чаї: синоптики дали прогноз погоди на 29 квітня

Заморозки розчиняються, як цукор в чаї: синоптики дали прогноз погоди на 29 квітня
00:32 Сьогодні Телеграф

В Україні 29 квітня потеплішає, але невеликі заморозки залишаться на ґрунті та тільки на північному сході в повітрі.

Про це повідомила синоптик Наталія Діденко.

За її словами заморозки "розчиняться в теплому повітрі, як цукор в чаї". 

Згідно з даними прогнозу в більшій частині областей температура +13 +18 градусів буде протягом дня.

погода

Повітря буде свіжим в Карпатах, на узбережжях і на Сумщині. 

Четвер у більшості областей буде сонячним і тільки на заході очікуються дощі та подекуди грім.

Вітер буде південним або південно-східним, на західному і північному напрямку він буде сильніше. 

прогноз

Київ Чистий четвер зустріне сонечком і температурою до +14 градусів. Ніяких опадів не очікується, але можливі нічні заморозки грунту.

погода 

Карта: УГМЦ

Нагадаємо, що раніше 22 квітня, всього в 70-ти кілометрах від українського Ужгорода, на території Словаччини, пронісся руйнівний торнадо.

Перейти на головну сторінку Додати коментар
Дмитро Неділько
Автор: Дмитро Неділько Редактор стрічки новин
Перегляди: 45

Все по темі:

Украина, Погода, Укргидрометцентр, Прогноз погоды.
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Привітання з Чистим четвергом 2021: листівки і картинки
02 Чистий четвер 2021: що можна і заборонено робити в цей день (інфографіка)
03 Зеленський раптово звільнив посла України в Австрії
04 У Лукашенка "знайшли" ще одного сина, якого він нібито запроторив у дитбудинок (фото)
05 Творець вакцини від коронавірусу поділився обнадійливим прогнозом для Європи
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Чистий четвер 2021: що можна і заборонено робити в цей день (інфографіка)
Чистий четвер 2021: що можна і заборонено робити в цей день (інфографіка)
Зеленський знайшов &quot;ідеальне місце&quot; для зустрічі з Путіним
Зеленський знайшов "ідеальне місце" для зустрічі з Путіним
Київ послаблює карантин на травневі свята, але ряд обмежень ще залишаться
Київ послаблює карантин на травневі свята, але ряд обмежень ще залишаться
В Україні визначилися з тарифом на електроенергію до 30 червня: скільки платитимемо
В Україні визначилися з тарифом на електроенергію до 30 червня: скільки платитимемо
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайту Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся