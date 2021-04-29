Заморозки розчиняються, як цукор в чаї: синоптики дали прогноз погоди на 29 квітня

В Україні 29 квітня потеплішає, але невеликі заморозки залишаться на ґрунті та тільки на північному сході в повітрі.

Про це повідомила синоптик Наталія Діденко.

За її словами заморозки "розчиняться в теплому повітрі, як цукор в чаї".

Згідно з даними прогнозу в більшій частині областей температура +13 +18 градусів буде протягом дня.

Повітря буде свіжим в Карпатах, на узбережжях і на Сумщині.

Четвер у більшості областей буде сонячним і тільки на заході очікуються дощі та подекуди грім.

Вітер буде південним або південно-східним, на західному і північному напрямку він буде сильніше.

Київ Чистий четвер зустріне сонечком і температурою до +14 градусів. Ніяких опадів не очікується, але можливі нічні заморозки грунту.

Карта: УГМЦ

Нагадаємо, що раніше 22 квітня, всього в 70-ти кілометрах від українського Ужгорода, на території Словаччини, пронісся руйнівний торнадо.