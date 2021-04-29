В Україні різкий стрибок нових випадків коронавірусу: дані на 29 квітня

В українських центрах тестування за добу зареєстрували 11 627 осіб з коронавірусом.

Про це 29 квітня повідомляється в даних звіту РНБО.

За даними статистики за добу:

в лікарні потрапили 3096 громадян,

387 пацієнтів одужали,

18 442 українців побороли хворобу,

93 463 пройшли тест на "корону".

З моменту потрапляння вірусу на територію України його підхопили понад 2,05 млн осіб, померли від нього понад 43,7 тисяч громадян, а побороли - 1,63 млн пацієнтів.

Найбільше переносників захворювання:

на Харківщині 1203,

1021 осіб на Дніпропетровщині,

в Києві 940 громадян захворіли,

"корону" підхопили 809 жителів Донецької області,

на Львівщині 667 людей отримали позитивний ковід-тест.

За день лікарі змогли вакцинувати понад 70 тисяч осіб.

Нагадаємо, лікар висловив своє припущення про те, як довго триватиме пандемія в Україні.