В Україні різкий стрибок нових випадків коронавірусу: дані на 29 квітня

В українських центрах тестування за добу зареєстрували 11 627 осіб з коронавірусом.
Про це 29 квітня повідомляється в даних звіту РНБО.
За даними статистики за добу:
З моменту потрапляння вірусу на територію України його підхопили понад 2,05 млн осіб, померли від нього понад 43,7 тисяч громадян, а побороли - 1,63 млн пацієнтів.
Найбільше переносників захворювання:
За день лікарі змогли вакцинувати понад 70 тисяч осіб.
Нагадаємо, лікар висловив своє припущення про те, як довго триватиме пандемія в Україні.