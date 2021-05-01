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Субота, 01.05.2021
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Річний газовий тариф, ЗНО та електронні лікарняні: що чекає на українців в травні (інфографіка)

Річний газовий тариф, ЗНО та електронні лікарняні: що чекає на українців в травні (інфографіка)
06:50 Сьогодні Телеграф

Кожен місяць радує українців змінами.

"Телеграф" вирішив розповісти, яких змін варто чекати в Україні з 1 травня.

Тарифи

З 1 травня в Україні почне діяти річний тариф на газ на найближчі 12 місяців. Тобто протягом цього часу вартість блакитного палива стане фіксованою і не зміниться. Зокрема, для прикладу, НАК "Нафтогаз України" пропонує за річним тарифним планом газ за ціною 7,96 грн/куб.м з ПДВ, але без врахування вартості розподілу.

А ось ціна на електроенергію для українців залишається 1 грн 68 копійок за кВт/год.

Субсидії і електронні лікарняні

У травні вводяться електронні лікарняні, а інспектори будуть ретельніше перевіряти одержувачів субсидій.

Ліцензії і прописка онлайн

Вже з 17 травня українці зможуть поміняти місце своєї реєстрації через портал "Дія". Також Кабмін затіяв експеримент, завдяки якому можна буде зареєструвати ФОП на порталі "Дія" без участі держреєстратора.

Карантин і самоізоляція

В Україні в травні буде діяти адаптивний карантин, а правоохоронні органи стануть більш скрупульозно стежити за дотриманням самоізоляції.

ЗНО

З 21 травня розпочинається основна сесія Зовнішнє незалежне тестування (ЗНО).

Изменения в мае

Як повідомляв "Телеграф", раніше стало відомо, що в травні в українців буде 13 вихідних.

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Наталія Гурковская
Автор: Наталія Гурковская Редактор стрічки новин
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Все по темі:

Карантин, Тарифи, Прописка, ЗНО, Коронавірус, Covid-19, Субсидії, Травень.
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