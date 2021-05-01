На Великдень Україну заллє дощами з грозами: з погодою пощастить тільки декількох регіонах

2 квітня на Великдень погода в Україні зіпсується дощем з грозою.

Про це 1 травня повідомили синоптики Українського гідрометцентру.

Згідно з прогнозом в центральних, східних і південних областях переважатиме висока температура на рівні +20 +22 градусів. На півночі і заході буде прохолодніше від +19 до +21 градуса.

Прохолодніше всього буде в Луцьку, вдень там повітря нагріється до +17 +19 градусів. Найтепліше буде в Сімферополі повітря буде нагрітий від +21 до +23 градусів.

Опади накриють більшу частину території країни. Дощ з грозами очікується у всіх областях крім Херсона, Запоріжжя і Донецька.

У Києві 2 травня погода буде хмарною, а ввечері очікується невеликий дощ. Температура повітря буде на рівні +20 +22 градуси.

Карта: УГМЦ

Нагадаємо, що раніше синоптики озвучили прогноз погоди на 2 травня в Україні.