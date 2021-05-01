Великодні вихідні принесуть українцям тепло і грози: прогноз синоптиків

Напередодні Великодня погода обіцяє бути теплою, але місцями очікуються дощі.
Про це 30 квітня у своєму прогнозі розповіла синоптик Наталія Діденко.
Днем тепло очікується від +15 до +20 градусів, а місцями від +20 до +24 градусів.
Вночі ж буде свіжо, повітря протримається температуру +7 +13 градусів, а на північному заході і заході +4 +10 градусів.
З опадів очікуються дощі тільки на заході і сході України.
У Києві 1 травня буде тепла і сонячна погода. Повітря нагріє від +16 до +18 градусів.
Карта: УГМЦ
2 травня на Великдень на заході вночі пройдуть дощі, які протягом дня попрямують на схід і торкнуться північ, центр і південь.
Проте, на сході опадів не очікується.
Великдень зустріне столицю прохолодою. Вночі буде від +9 до +12 градусів, удень же потеплішає до +18 +20 градусів.
2 травня підвищиться хмарність та посилиться вітер південно-східного напрямку, а ввечері столицю накриє зливою.
Карта: УГМЦ
Нагадаємо, що раніше українські синоптики озвучили різні прогнози погоди на Великдень в Україні.