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Великодні вихідні принесуть українцям тепло і грози: прогноз синоптиків

Великодні вихідні принесуть українцям тепло і грози: прогноз синоптиків
00:14 Сьогодні Телеграф Фото: Коллаж-Телеграф

Напередодні Великодня погода обіцяє бути теплою, але місцями очікуються дощі. 

Про це 30 квітня у своєму прогнозі розповіла синоптик Наталія Діденко. 

Днем тепло очікується від +15 до +20 градусів, а місцями від +20 до +24 градусів.

Україна погода

Вночі ж буде свіжо, повітря протримається температуру +7 +13 градусів, а на північному заході і заході +4 +10 градусів.

З опадів очікуються дощі тільки на заході і сході України.

У Києві 1 травня буде тепла і сонячна погода. Повітря нагріє від +16 до +18 градусів.

погода

Карта: УГМЦ

Якою буде погода на Великдень 2 травня, розповіла заввідділу кліматичних досліджень і прогнозів інституту НАН України

2 травня на Великдень на заході вночі пройдуть дощі, які протягом дня попрямують на схід і торкнуться північ, центр і південь.

Проте, на сході опадів не очікується.

карта

Великдень зустріне столицю прохолодою. Вночі буде від +9 до +12 градусів, удень же потеплішає до +18 +20 градусів.

2 травня підвищиться хмарність та посилиться вітер південно-східного напрямку, а ввечері столицю накриє зливою.

паска погода

Карта: УГМЦ

Нагадаємо, що раніше українські синоптики озвучили різні прогнози погоди на Великдень в Україні.

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Дмитро Неділько
Автор: Дмитро Неділько Редактор стрічки новин
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Украина, Погода, Пасха.
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