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Стало відомо, коли Благодатний вогонь прибуде до України

Стало відомо, коли Благодатний вогонь прибуде до України
Оновлено 18:27 Сьогодні Телеграф Фото: Твиттер

Завтра, 2 травня о 10 годині ранку Михайлівський Золотоверхий собор зустрічає Благодатний Вогонь (Святе Світло), яке буде доставлено авіарейсом. Про це пише на своїй сторінці у Facebook архієпископ Чернігівський Євстратій Зоря.

Архиєписком Зоря розповідає, що Єрусалимський Патріарх виносить Святе Світло, благословенний вогонь, як символ Божественного світла, з каплиці над місцем погребіння та воскресіння Христа у Велику суботу під час святкової церемонії.

Священнослужитель підкреслює, що церемонія виносу Святого Світла важлива, як символ явлення святого, благословенного світла. Це не поклоніння самому огню, який є лише носієм світла. Зоря наводить приклад святої води, яка, за його словами, благословляється на Богоявлення, і яка є природною водою, однак через сходження благодаті Святого Духа набуває духовних властивостей.

«Святе світло шанується християнами, як видимий знак благословення від Гробу Господнього. Але, треба пам'ятати, привезення та поширення Святого Світла не складають сутність та значення Великодня, бо православ'я не є релігією вогнепоклонників», - зазначає архієпископ.

Традиція привезення Святого Світла є досить новою, у давнину її не існувало, а з'явилася вона лише із розвитком авіасполучень. Тому, зрозумілою є думка священника, що не варто витрачати великі кошти на спеціальні авіарейси лише задля того, щоб на кілька годин раніше привезти Святе Світло, особливо під час пандемії.

Сходження Благодатного вогню: як проходить церемонія (відео)

Вже сьогодні, 1 травня, о 20.00 в аеропорт «Ужгород» прилітає рейс зі Святим Світлом. Про це пише Віталій Глагола в своєму Telegram-каналі. Усі охочі запрошуються на летовище з лампадками та свічками, щоб взяти частинку вогню до своєї оселі.

З Ужгорода Святе Світло буде розповсюджене далі по Закарпаттю.

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Геннадій Лубенець
Автор: Геннадій Лубенець Редактор стрічки новин
Перегляди: 39

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Пасха, ПЦУ, Благодатний вогонь.
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