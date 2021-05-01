Сходження Благодатного вогню: як проходить церемонія (відео)

В останній день посту, у Велику суботу, 1 травня, в храмі Воскресіння Христового в Єрусалимі відбудеться сходження Благодатного вогню, яке в цьому році, як і в минулому році, пройде в умовах карантину. Тому більшість віруючих можуть спостерігати дійство онлайн.

Сходження Благодатного вогню саме по собі представляє символ воскресіння Ісуса Христа, що є матеріальним підтвердженням присутності Спасителя.

Як все відбувається?

Цей процес може тривати як лічені хвилини, так і години. Напередодні Кувуклію храму Гробу Господнього запечатують. Після цього ключ від неї віддають на зберігання мусульманській сім'ї. На наступний день каплицю на території святині тричі обходять Хресним ходом. Священнослужителі заходять в приміщення в одних підрясниках. Потім вхід за ними запечатується і починається спільна молитва. Коли Благодатний вогонь сходить, патріарх Єрусалиму виносить з Кувуклії 33 свічки. Їх кількість відповідає віку Господа до його розп'яття і воскресіння.

Благодатний вогонь в Україні

Увечері в суботу Благодатний вогонь доставляють в Україну. Традиційно його везуть в Свято-Воскресенський храм, звідки вогонь поширюють по храмах усієї України.

Як повідомляв "Телеграф", 1 травня також відмічається народне свято - Кузьма Огородник.