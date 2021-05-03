Дощі зміняться новим похолоданням, але не скрізь: синоптики озвучили прогноз погоди на 3 травня

Погода в Україні 3 травня буде сонячною і теплою, але місцями пройдуть дощі.

Про це йдеться в прогнозі синоптиків Укргідрометцентру 2 травня.

Згідно з даними метеоцентру опади в Україні очікуються тільки на сході, Луцьку та Рівному. На інших територіях буде сухо, а подекуди вночі пройде дощ.

У центрі і на півночі повітря буде на рівні +13 +16 градусів. На західному напрямку буде найхолодніше, від +10 до +12 градусів. Найтепліше буде на сході, повітря нагріє від +22 до +24 градусів. У південних областях буде не менш тепло - від +20 до +23 градусів.

Відзначимо, опади у вигляді граду з дощем очікуються в західних областях країни, а саме: у Волинській, Рівненській, Львівській, Тернопільській, Хмельницькій, Івано-Франківській, Чернівецькій області.

У Києві в другій половині дня буде хмарно, але до вечора хмари розвіються і опадів не очікується. Вночі можливий дощ. Вдень же тепло буде утримуватися на рівні +11 +15 градусів.

Нагадаємо, що в Одесі 1 травня офіційно розпочався курортний сезон, тому до кінця вересня на міських пляжах чергуватимуть рятувальники.