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Понеділок, 03.05.2021
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Дощі зміняться новим похолоданням, але не скрізь: синоптики озвучили прогноз погоди на 3 травня

Дощі зміняться новим похолоданням, але не скрізь: синоптики озвучили прогноз погоди на 3 травня
00:12 Сьогодні Телеграф

Погода в Україні 3 травня буде сонячною і теплою, але місцями пройдуть дощі.

Про це йдеться в прогнозі синоптиків Укргідрометцентру 2 травня.

Згідно з даними метеоцентру опади в Україні очікуються тільки на сході, Луцьку та Рівному. На інших територіях буде сухо, а подекуди вночі пройде дощ.

У центрі і на півночі повітря буде на рівні +13 +16 градусів. На західному напрямку буде найхолодніше, від +10 до +12 градусів. Найтепліше буде на сході, повітря нагріє від +22 до +24 градусів. У південних областях буде не менш тепло - від +20 до +23 градусів.

карта

Відзначимо, опади у вигляді граду з дощем очікуються в західних областях країни, а саме: у Волинській, Рівненській, Львівській, Тернопільській, Хмельницькій, Івано-Франківській, Чернівецькій області.

погода

У Києві в другій половині дня буде хмарно, але до вечора хмари розвіються і опадів не очікується. Вночі можливий дощ. Вдень же тепло буде утримуватися на рівні +11 +15 градусів. 

Нагадаємо, що в Одесі 1 травня офіційно розпочався курортний сезон, тому до кінця вересня на міських пляжах чергуватимуть рятувальники.

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Дмитро Неділько
Автор: Дмитро Неділько Редактор стрічки новин
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