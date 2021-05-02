В Одессе начался курортный сезон: что происходит на пляжах (фото и видео)

В Одессе 1 мая официально стартовал курортный сезон: теперь до конца сентября на городских пляжах будут дежурить спасатели.

Об этом пишет местное интернет-издание "Пушкинская" со ссылкой на городскую спасательно-водолазную службу.

В службе рассказали, что на дежурство заступили 92 матроса-спасателя. Они будут работать на муниципальных участках пляжей, и следить за безопасностью отдыхающих на воде.

Издание отмечает, что в прошлые годы рабочий день одесских спасателей начинался в 6 утра и длился до 8 вечера, работало 23 спасательных поста. В арсенале коммунальных спасателей есть гидроциклы, катера и другие скоростные средства передвижения.

Вместе с тем, 1 мая пляжи Одессы не ощутили наплыва отдыхающих, поскольку свои коррективы внесла погода: несмотря на достаточно теплую погоду – до +22 градусов по Цельсию днем, - регион в субботу накрыли дожди с грозами.

Из-за ненастья одесситы и гости города не спешили открыть пляжный сезон и лишь единицы отважились на это:

View this post on Instagram A post shared by Eva AngelSky (@angelfromodessa)

View this post on Instagram A post shared by (@kalysik_official_98)

Хотя прогуливающихся на морском побережье было достаточно много, но видно, что было весьма прохладно: люди гуляли в ветровках и куртках.

View this post on Instagram A post shared by Демьян Уперук (@uperuk.demyan)

Вместе с тем, не весь день был пасмурным и прохладным, и некоторые одесситы все же открыли пляжный сезон:

View this post on Instagram A post shared by Алена Проскурина (@aliona_proskurina)

Впрочем, далеко не для всех в Южной Пальмире погода играет большую роль при посещении пляжей. Так, "Телеграф" писал, что в Одессе 7 марта группа мужчин-членов клуба моржей креативно поздравила женщин с наступающим Международным женским днем.