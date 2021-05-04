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Вівторок, 04.05.2021
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Дощі закінчаться, але з шашликами обережно: синоптики дали прогноз погоди в Україні на 4 травня

Дощі закінчаться, але з шашликами обережно: синоптики дали прогноз погоди в Україні на 4 травня
00:18 Сьогодні Телеграф

4 травня з України нарешті підуть опади, але через теплу погоду з'явиться ризик пожеж.

Про це 3 травня повідомили синоптики УГМЦ у своєму прогнозі.

Згідно з даними метеоцентру середня температура на заході країни буде від +11 до +15 градусів. У центрі і на півночі повітря нагріє від +11 до +14 градусів.

На півдні і сході буде від +14 до +17 градусів.

Найтепліше буде в Запоріжжі, Херсоні та Луганську - від +15 до +17 градусів. Найхолодніше буде в Сумах, там градусники покажуть від +10 до +12 градусів. 

У Києві вранці погода буде ясною, але їй на зміну прийде хмарність, яка протримається до вечора. Опадів не очікується. Денна температура буде від +12 до +14 градусів.

погода

При цьому 4 травня в більшій частині областей центру, сходу: Тернопільській Хмельницькій, Чернівецькій, Житомирській, Сумській, Одеській, Миколаївській - переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

пожар

Нагадаємо, що раніше синоптики озвучили прогноз погоди в Україні до кінця тижня.

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Дмитро Неділько
Автор: Дмитро Неділько Редактор стрічки новин
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Украина, Погода.
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