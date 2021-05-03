Майже кожен третій українець вже відчув на собі COVID, але більшість все ще проти вакцинації (інфографіка)

Незважаючи на те, що значна частина українців перехворіла коронавірусною хворобою, менше половини жителів нашої країни готові піти на вакцинацію.

Такі дані випливають з опитування КМІС, проведеного в середині квітня.

Згідно з його результатами, 29% опитаних заявили, що хворіли COVID-19. 17% про хворобу дізналися за результатами тестування, інші 12% визначили її за симптомами.

Про неготовність вакцинуватися заявили 52% респондентів. З них 40% вважає, що вакцини ще не готові до масштабного використання, а 20% переконані, що від вакцинації наслідки будуть гіршими, ніж від самого COVID-19.

Опитування проводилося 13-15 квітня методом CATI (телефонне інтерв'ю з використанням комп'ютера). В опитуванні брали участь 2001 осіб з усіх куточків України, крім тимчасово окупованих територій.

Статистична похибка вибірки (з ймовірністю 0,95 і з урахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищує 2,4%.

Як повідомлялося раніше, 3 травня в Україні зафіксували 2758 нових випадків коронавирусной хвороби COVID-19, в тому числі захворіли 116 дітей і 23 медпрацівника.