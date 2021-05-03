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Понеділок, 03.05.2021
COVID-19: КОРОНАВІРУС #БізнесТелеграф
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До Великодня в рази впали масштаби тестування на COVID, але кількість важких хворих все одно вражає

До Великодня в рази впали масштаби тестування на COVID, але кількість важких хворих все одно вражає
Оновлено 09:06 Сьогодні Телеграф

Станом на понеділок, 3 травня, в Україні зафіксували 2758 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19, в тому числі захворіли 116 дітей і 23 медпрацівника.

Про це в понеділок повідомив міністр охорони здоров'я України Максим Степанов на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

Також за минулу добу в Україні:

  • госпіталізовані - 1591 особа;
  • летальних випадків - 154;
  • одужали - 5550 осіб;
  • 177 осіб щеплено проти COVID-19 за добу від 2 квітня в Україні;
  • здійснено тестувань за добу - 16 023 (в тому числі методом ПЛР - 9298, методом ІФА - 1260, досліджень швидкими тестами на антиген до SARS-CoV-2 - 5465).

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Дніпропетровській (360), Черкаській (233), Сумській (231), Донецькій (202) та Харківській (164) областях.

Варто зазначити, що кількість тестувань з початком свят різко скоротилася: якщо на минулому тижні в день в Україні робили понад 90 тисяч тестів, то на 2 травня вже було 43 тисячі, а на 3 - 16 тисяч.

При цьому з 2,7 тисяч нових виявлених випадків захворювання коронавірусною хворобою важких (тобто тих, хто був госпіталізований), зафіксовано майже 1,6 тис.

За весь час пандемії в Україні:

  • захворіло - 2 085 938 осіб;
  • одужали посилання - 1 681 815 осіб;
  • летальних випадків - 44 750;
  • проведення ПЛР-тестів - 9 487 141.
  • 755 103 людини щеплено від початку прищеплювальної кампанії.

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Як повідомлялося, кількість "червоних" областей за рівнем загрози поширення коронавірусу Covid-19 в Україні 1 травня скоротилася до семи, а "помаранчевих" стало вісім, проте динаміка захворюваності, госпіталізації та інших важливих індикаторів спостерігається різноспрямована: якщо в "червоних" зонах обстановка з COVID покращилася, то відразу в декількох "помаранчевих" погіршується.

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Дмитро Іщенко
Автор: Дмитро Іщенко Редактор стрічки новин
Перегляди: 102

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Статистика, Максим Степанов, Коронавірус, Covid-19, Одужали, Летальні випадки, захворіли.
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