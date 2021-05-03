До Великодня в рази впали масштаби тестування на COVID, але кількість важких хворих все одно вражає

Станом на понеділок, 3 травня, в Україні зафіксували 2758 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19, в тому числі захворіли 116 дітей і 23 медпрацівника.
Про це в понеділок повідомив міністр охорони здоров'я України Максим Степанов на своїй сторінці в соцмережі Facebook.
Також за минулу добу в Україні:
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Дніпропетровській (360), Черкаській (233), Сумській (231), Донецькій (202) та Харківській (164) областях.
Варто зазначити, що кількість тестувань з початком свят різко скоротилася: якщо на минулому тижні в день в Україні робили понад 90 тисяч тестів, то на 2 травня вже було 43 тисячі, а на 3 - 16 тисяч.
При цьому з 2,7 тисяч нових виявлених випадків захворювання коронавірусною хворобою важких (тобто тих, хто був госпіталізований), зафіксовано майже 1,6 тис.
За весь час пандемії в Україні:
Як повідомлялося, кількість "червоних" областей за рівнем загрози поширення коронавірусу Covid-19 в Україні 1 травня скоротилася до семи, а "помаранчевих" стало вісім, проте динаміка захворюваності, госпіталізації та інших важливих індикаторів спостерігається різноспрямована: якщо в "червоних" зонах обстановка з COVID покращилася, то відразу в декількох "помаранчевих" погіршується.