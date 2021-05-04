Жертвами коронавірусу в Україні стали майже 45 тисяч осіб: дані на 4 травня

Негативна COVID статистика. Українці понесли втрати від коронавірусу в три рази більше ніж від боїв на фронті. За час пандемії померло людей кількістю в три дивізії.

Про це повідомив у вівторок, 4 травня міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

"2472 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні за станом на 4 травня 2021 року. Зокрема, захворіли 122 дитини і 22 медпрацівника", - зазначив чиновник.

В цілому за добу в Україні: шпиталізовано:

- одна тисяча триста двадцять п'ять чоловік; летальних випадків - 166; видужало - 7815 осіб; проведено тестувань за добу - 17 549 (в тому числі методом ПЛР - 11817, методом ІФА - 1660, досліджень швидкими тестами на антиген до SARS-CoV-2 - 4072).

За весь час пандемії в Україні

захворіло - 2088410 чоловік;

видужало - 1689630 чоловік;

Найбільше заражень відбулося в Донецькій області. Всього від коронавируса померло 44 916 осіб.

Нагадаємо, станом на 3 травня, епідеміологічний поріг перевищено в 13 регіонах країни. В цілому, статистика за добу по країні не змінилася