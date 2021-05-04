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Жертвами коронавируса в Украине стали почти 45 тысяч человек: данные на 4 мая

Жертвами коронавируса в Украине стали почти 45 тысяч человек: данные на 4 мая
09:06 Сегодня Телеграф

Украинцы понесли потери от коронавируса в три раза больше, чем от боев на фронте. За время пандемии умерло людей количеством в три дивизии.

Об этом сообщил во вторник, 4 мая, министр здравоохранения Максим Степанов.

"2472 новых случая коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 4 мая 2021 года. В частности, заболели 122 ребенка и 22 медработника", - отметил чиновник

В целом за сутки в Украине:

  • госпитализовано - 1325 человек;
  • летальных случаев - 166;
  • выздоровело - 7815 человек;

Проведено тестирований за сутки - 17 549 (в том числе методом ПЦР - 11817, методом ИФА - 1660, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 4072).

За все время пандемии в Украине

  • заболело - 2088410 человек;
  • выздоровело - 1689630 человек;

Больше всего заражений произошло в Донецкой области. Всего от коронавируса умерло 44 916 человек.

Напомним, по состоянию на 3 мая эпидемиологический порог превышен в 13 регионах страны. В целом,  статистика за сутки по стране не изменилась.

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Андрей Топчий
Автор: Андрей Топчий Редактор ленты новостей
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Статистика, Коронавирус, Максим Степанов, Covid-19.
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