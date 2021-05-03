В большинстве регионов Украины ситуация с коронавирусом остается сложной (карта на 3 мая)

Количество регионов Украины, находящихся в "красной", "оранжевой" и "желтой" зонах угрозы распространения коронавируса Covid-19 за прошедшие сутки не изменилось, однако различные показатели в них продолжают изменяться.

Так, согласно данным Минздрава Украины по состоянию на 3 мая, эпидемиологический порог превышен в 13 регионах страны. При это больше всего превышение наблюдается в Донецкой (157,4%) и Черкасской областях (146,1%).

Коэффициент обнаружения случаев инфицирования превышает определенный лимит в 20% в трех регионах: "краснозонных" Запорожской и Полтавской областях, а также "оранжевой" Черкасской.

При этом, как и накануне, наблюдается разнонаправленная динамика в "красных" и "оранжевых" регионах по уровню госпитализации (пороговое значение которого 60 на 100 тыс. населения).

Так, последние 3 дня все еще фиксируется превышение этого показателя в "красных" Житомирской, Сумской, Хмельницкой и Черниговской областях.

Также наблюдается превышение этого показателя в "оранжевых" Днепропетровской, Донецкой, Луганской и Черкасской областях.

И если в Житомирской, Сумской, Хмельницкой и Черкасской областях этот уровень госпитализации демонстрирует динамику на снижение, то в остальных упомянутых регионах он либо существенно не меняется, либо даже демонстрирует рост.

Как сообщалось, к Пасхе в Украине в разы упали масштабы тестирования на COVID, но количество тяжелых больных все равно впечатляет.