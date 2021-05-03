Скачать
Понедельник, 03.05.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины
Украина может получить ПДЧ в НАТО: озвучен прогноз по эпохальному визиту Байдена в Европу
Украина может получить ПДЧ в НАТО: озвучен прогноз по эпохальному визиту Байдена в Европу
К Пасхе в разы упали масштабы тестирования на COVID, но количество тяжелых больных все равно впечатляет
К Пасхе в разы упали масштабы тестирования на COVID, но количество тяжелых больных все равно впечатляет
Главный дипломат Байдена летит в Украину: чего ждать от этого визита
Главный дипломат Байдена летит в Украину: чего ждать от этого визита
Толпа на толпу: на Пасху в Одессе подростки устроили массовую драку, четверо в больнице (видео)
Толпа на толпу: на Пасху в Одессе подростки устроили массовую драку, четверо в больнице (видео)

К Пасхе в разы упали масштабы тестирования на COVID, но количество тяжелых больных все равно впечатляет

К Пасхе в разы упали масштабы тестирования на COVID, но количество тяжелых больных все равно впечатляет
08:52 Сегодня Телеграф

По состоянию на понедельник, 3 мая, в Украине зафиксировали 2758 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19, в том числе заболели 116 детей и 23 медработника.

Об этом в понедельник сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов на своей странице в соцсети Facebook.

Также за прошедшие сутки в Украине:

  • госпитализированы - 1591 человек;
  • летальных случаев - 154;
  • выздоровели - 5550 человек;
  • 177 человек привито против COVID-19 за сутки 2 апреля в Украине;
  • осуществлено тестирований за сутки - 16 023 (в том числе методом ПЦР - 9298, методом ИФА - 1260, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 5465).

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (360), Черкасской (233), Сумской (231), Донецкой (202) и Харьковской (164) областях.

Стоит отметить, что количество тестирований с началом праздников резко сократилось: если на минувшей неделе в день в Украине делали более 90 тысяч тестов, то на 2 мая уже было 43 тысячи, а на 3 – 16 тысяч.

При этом из 2,7 тысяч новых выявленных случаев заболевания коронавирусной болезнью тяжелых (то есть тех, кто был госпитализирован), зафиксировано почти 1,6 тыс.

За все время пандемии в Украине:

  • заболело – 2 085 938 человек;
  • выздоровели – 1 681 815 человек;
  • летальных исходов - 44 750;
  • проведения ПЦР-тестов – 9 487 141.
  • 755103 человека привито от начала прививочной кампании.

Степанов_корона_03_05

Как сообщалось,число "красных" областей по уровню угрозы распространения коронавируса Covid-19 в Украине 1 мая сократилось до семи, а "оранжевых" стало восемь, однако динамика заболеваемости, госпитализации и других важных индикаторов наблюдается разнонаправленная: если в "красных" зонах обстановка с COVID улучшилась, но сразу в нескольких "оранжевых" ухудшается.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Дмитрий Ищенко
Автор: Дмитрий Ищенко Редактор ленты новостей
Просмотры: 174

Все по теме:

Статистика, Коронавирус, Максим Степанов, заболеваемость, Летальные случаи, Covid-19, выздоровевшие.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Паски" из хлеба и "шашлык" из куриных лап: шахтеры из "ДНР" поделились фото своих праздничных столов
02 Толпа на толпу: на Пасху в Одессе подростки устроили массовую драку, четверо в больнице (видео)
03 Сегодня Землю накроет солнечным штормом: каких последствий ожидать
04 В Одессе предложили заменить русскоязычный гимн - Труханов дал ответ
05 "Похож на девочку": в сети обсуждают снимок "Холостяка" Михаила Заливако в паспорте
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Итоги дня 2 мая: Пасха на карантине, годовщина трагедии в Одессе
Итоги дня 2 мая: Пасха на карантине, годовщина трагедии в Одессе
Занимался выборами, когда тысячи людей умирали: у премьера Индии назрели серьезные проблемы
Занимался выборами, когда тысячи людей умирали: у премьера Индии назрели серьезные проблемы
С алкоголем, сигаретами и глупыми шутками: сеть шокировало поведение двух девушек в киевской церкви (видео)
С алкоголем, сигаретами и глупыми шутками: сеть шокировало поведение двух девушек в киевской церкви (видео)
Такой Билли Айлиш вы не видели никогда: певица снялась в роскошной фотосессии Vogue
Такой Билли Айлиш вы не видели никогда: певица снялась в роскошной фотосессии Vogue
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь