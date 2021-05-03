К Пасхе в разы упали масштабы тестирования на COVID, но количество тяжелых больных все равно впечатляет

По состоянию на понедельник, 3 мая, в Украине зафиксировали 2758 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19, в том числе заболели 116 детей и 23 медработника.
Об этом в понедельник сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов на своей странице в соцсети Facebook.
Также за прошедшие сутки в Украине:
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (360), Черкасской (233), Сумской (231), Донецкой (202) и Харьковской (164) областях.
Стоит отметить, что количество тестирований с началом праздников резко сократилось: если на минувшей неделе в день в Украине делали более 90 тысяч тестов, то на 2 мая уже было 43 тысячи, а на 3 – 16 тысяч.
При этом из 2,7 тысяч новых выявленных случаев заболевания коронавирусной болезнью тяжелых (то есть тех, кто был госпитализирован), зафиксировано почти 1,6 тыс.
За все время пандемии в Украине:
Как сообщалось,число "красных" областей по уровню угрозы распространения коронавируса Covid-19 в Украине 1 мая сократилось до семи, а "оранжевых" стало восемь, однако динамика заболеваемости, госпитализации и других важных индикаторов наблюдается разнонаправленная: если в "красных" зонах обстановка с COVID улучшилась, но сразу в нескольких "оранжевых" ухудшается.