К Пасхе в разы упали масштабы тестирования на COVID, но количество тяжелых больных все равно впечатляет

По состоянию на понедельник, 3 мая, в Украине зафиксировали 2758 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19, в том числе заболели 116 детей и 23 медработника.

Об этом в понедельник сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов на своей странице в соцсети Facebook.

Также за прошедшие сутки в Украине:

госпитализированы - 1591 человек;

летальных случаев - 154;

выздоровели - 5550 человек;

177 человек привито против COVID-19 за сутки 2 апреля в Украине;

осуществлено тестирований за сутки - 16 023 (в том числе методом ПЦР - 9298, методом ИФА - 1260, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 5465).

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (360), Черкасской (233), Сумской (231), Донецкой (202) и Харьковской (164) областях.

Стоит отметить, что количество тестирований с началом праздников резко сократилось: если на минувшей неделе в день в Украине делали более 90 тысяч тестов, то на 2 мая уже было 43 тысячи, а на 3 – 16 тысяч.

При этом из 2,7 тысяч новых выявленных случаев заболевания коронавирусной болезнью тяжелых (то есть тех, кто был госпитализирован), зафиксировано почти 1,6 тыс.

За все время пандемии в Украине:

заболело – 2 085 938 человек;

выздоровели – 1 681 815 человек;

летальных исходов - 44 750;

проведения ПЦР-тестов – 9 487 141.

755103 человека привито от начала прививочной кампании.

Как сообщалось,число "красных" областей по уровню угрозы распространения коронавируса Covid-19 в Украине 1 мая сократилось до семи, а "оранжевых" стало восемь, однако динамика заболеваемости, госпитализации и других важных индикаторов наблюдается разнонаправленная: если в "красных" зонах обстановка с COVID улучшилась, но сразу в нескольких "оранжевых" ухудшается.