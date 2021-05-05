Число важких хворих COVID-19 в Україні знову зростає після спаду на святах: свіже зведення

У місцях тестування українські медики зареєстрували 2 576 осіб з коронавірусом.
Про це 5 травня йдеться в звіті РНБО.
Відзначимо, що в попередні кілька днів число важких хворих спало і вчора було на рівні 1,3 тисячі, сьогодні ж воно знову зросло до 1,6 тисячі.
Згідно з даними МОЗ з минулого ранку в країні:
З початку пандемії в Україні захворіли 2,09 млн українців, а померли трохи понад 45 тисяч пацієнтів, вилікуватися вдалося 1,69 млн громадян.
За 24 години в країні фіксували найбільше хворих:
З початку вакцинації в країні її пройшли майже 760 тисяч осіб.
Нагадаємо, що вчені виявили зв'язок між коронавірусом і надзвичайно рідкісним захворюванням, яке викликає параліч і супроводжується запаленням сірої і білої речовин в спинному мозку.