Число важких хворих COVID-19 в Україні знову зростає після спаду на святах: свіже зведення

У місцях тестування українські медики зареєстрували 2 576 осіб з коронавірусом.

Про це 5 травня йдеться в звіті РНБО.

Відзначимо, що в попередні кілька днів число важких хворих спало і вчора було на рівні 1,3 тисячі, сьогодні ж воно знову зросло до 1,6 тисячі.

Згідно з даними МОЗ з минулого ранку в країні:

в лікарню потрапили 1 671 українець,

161 пацієнт помер,

хворобу побороли 7 728 осіб,

29 154 громадянина пройшли ковід-тест.

З початку пандемії в Україні захворіли 2,09 млн українців, а померли трохи понад 45 тисяч пацієнтів, вилікуватися вдалося 1,69 млн громадян.

За 24 години в країні фіксували найбільше хворих:

405 - на Харківщині,

в Донецькій області 287 громадян,

"Корону" підхопили 216 осіб з Одеської області,

в Дніпропетровській області 213 українців заразилися,

177 людей отримали позитивний ковід-тест в Черкаській області.

З початку вакцинації в країні її пройшли майже 760 тисяч осіб.

Нагадаємо, що вчені виявили зв'язок між коронавірусом і надзвичайно рідкісним захворюванням, яке викликає параліч і супроводжується запаленням сірої і білої речовин в спинному мозку.