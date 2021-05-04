Провокує параліч: вчені виявили нову особливість коронавірусу

Вчені зробили нове відкриття щодо коронавірусу, яке навряд чи потішить людей, які страждають неврологічними захворюваннями. Справа в тому, що COVID-19 "несподівано часто" викликає надзвичайно рідкісне захворювання, яке викликає параліч і супроводжується запаленням сірої і білої речовин в спинному мозку.

Про це пише науковий журнал Frontiers in Immunology, де викладено відповідні результати дослідження.

Так, в експерименті взяли участь пацієнти віком від 21 до 73 років. Причому це захворювання виявлялося з однаковою періодичністю, як у чоловіків, так і у жінок. При цьому у всіх пацієнтів спостерігалися параліч і втрата чутливості з явним ураженням спинного мозку.

У зв'язку з цим вчені, враховуючи той факт, що найчастіше ця хвороба розвивається на тлі грипу, вірусу Зика, ВІЛу, герпесу, кору і краснухи, прийшли до висновку, що мієліт може бути відповідною реакцією організму на коронавірус.

Для довідки

Гострий поперечний мієліт - це запалення спинного мозку, яке може викликати біль, параліч і проблеми з чутливістю. Це захворювання виникає досить рідко - 1,34-4,6 випадків на мільйон осіб на рік. Під час пандемії COVID-19 дослідники помітили явне зростання випадків цієї недуги.

Як повідомляв "Телеграф", раніше українські медики зробили тривожну заяву щодо індійського штаму коронавірусу в Україні.