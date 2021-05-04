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Вівторок, 04.05.2021
COVID-19: КОРОНАВІРУС #БізнесТелеграф
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Провокує параліч: вчені виявили нову особливість коронавірусу

Провокує параліч: вчені виявили нову особливість коронавірусу
Оновлено 12:56 Сьогодні Телеграф

Вчені зробили нове відкриття щодо коронавірусу, яке навряд чи потішить людей, які страждають неврологічними захворюваннями. Справа в тому, що COVID-19 "несподівано часто" викликає надзвичайно рідкісне захворювання, яке викликає параліч і супроводжується запаленням сірої і білої речовин в спинному мозку.

Про це пише науковий журнал Frontiers in Immunology, де викладено відповідні результати дослідження.

Так, в експерименті взяли участь пацієнти віком від 21 до 73 років. Причому це захворювання виявлялося з однаковою періодичністю, як у чоловіків, так і у жінок. При цьому у всіх пацієнтів спостерігалися параліч і втрата чутливості з явним ураженням спинного мозку.

Жертвами коронавірусу в Україні стали майже 45 тисяч осіб: дані на 4 травня

У зв'язку з цим вчені, враховуючи той факт, що найчастіше ця хвороба розвивається на тлі грипу, вірусу Зика, ВІЛу, герпесу, кору і краснухи, прийшли до висновку, що мієліт може бути відповідною реакцією організму на коронавірус.

Для довідки

Гострий поперечний мієліт - це запалення спинного мозку, яке може викликати біль, параліч і проблеми з чутливістю. Це захворювання виникає досить рідко - 1,34-4,6 випадків на мільйон осіб на рік. Під час пандемії COVID-19 дослідники помітили явне зростання випадків цієї недуги.

Як повідомляв "Телеграф", раніше українські медики зробили тривожну заяву щодо індійського штаму коронавірусу в Україні.

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Наталія Гурковская
Автор: Наталія Гурковская Редактор стрічки новин
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Паралич, Коронавірус, Covid-19.
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